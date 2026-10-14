След цар Самуил да искаме ли още от Гърция?

Рядко издават какво има в музейните им хранилища и на родните учени е трудно да дадат информирано мнение

Историци препоръчват след успеха с останките на владетеля преговорите да се поставят на пауза

Връщането на тленните останки на цар Самуил в България и размяната им срещу 53 (според инвентарните номера - 48) църковни ценности - икони, утвар, реликварии и епископски трон, може да не се окаже единствената размяна на исторически реликви между България и Гърция. Това стана ясно от интервю на гръцкия министър на културата Лина Мендони. В него тя коментира споразумението, подписано между двете страни. "Меморандумът говори точно за първи етап, без Гърция да се отказва от всякакво друго свое право, а освен това меморандумът предвижда продължаване на тази дискусия" – коментира Мендони пред телевизия EРT. Текат преговори, каза още тя.

"И ние имаме своите карти, както и българите имат своите – заяви още тя. - Това споразумение е важно, тъй като двете страни, които са приятелски и трябва да живеят заедно, успяват лека-полека да лекуват раните от миналото си."

Гърция не се отказва да иска още артефакти, които се намират в България, но които съседите смятат за свои, личи от думите на гръцкия министър. А дали след цар Самуил България знае какво още ценно наше има в Гърция и дали държавата трябва да продължи с преговорите, след като вече получи безценните кости на владетеля? Засега управляващите у нас са пестеливи на информация каква е договорката с Гърция. Колегата на Мендони – Евтим Милошев, вече няколко пъти повтори, че в меморандума между двете правителства има клауза за конфиденциалност и че цялата информация, която е било възможно да се сподели с обществото, вече е споделена.

"24 часа – 168 истории" попита четирима водещи родни историци, в чиито визитки пише, че са експерти по средновековна история, дали според тях България трябва да продължи преговорите с Гърция?

Попита още кои други български исторически паметници се намират в гръцки музеи, манастири и т.н. Единственият, който прие да отговори с името си, бе бившият заместник-министър на културата Тодор Чобанов. Останалите се съгласиха да дадат мнение по темата, но без имената им да бъдат съобщавани. Първият запитан историк призна, че не е много наясно какви ценни български паметници се намират в музейни и други хранилища в Гърция. Коментира, че всъщност едва ли има негов колега, който да плува в свои води в музеите на съседите, тъй като гръцката държава ревниво пази част от ценностите, които съхранява. Особено тези, за които има спорове дали са придобити по законен начин.

"Ако възнамеряваме да продължим преговорите с Гърция, първо в България трябва да се проведе сериозен дебат, който да изясни въпросите, които задавате, и да определи целите и стратегията", смята той.

Вторият учен също заяви, че трезорите на гръцките музеи са тера инкогнита за голяма част от чуждестранните учени. "Затова сме толкова благодарни на гръцки историци като вече добре познатия у нас проф. Николаос Муцополос за доблестта публично да заяви, че намерените от него кости са на цар Самуил и че те трябва да бъдат върнати на България – посочи той. - Това не се среща често в научните среди в Гърция."

Ако България смята да продължи преговорите, продължава събеседникът на "24 часа-168 истории", в екипа трябва да бъдат включени и юристи. "Държавата ни е страна по редица международни договори и конвенции и трябва да взима под внимание тяхното съдържание, преди да подписва нови документи", коментира той. Като пример историкът посочи спогодбата Моллов-Кафандарис, сключена след Първата световна война, с която България и Гърция уреждат споровете си, включително по отношение на отнетите реликви. "С тази спогодба ние връщаме част от спорните предмети, с което България смята проблема за приключен – коментира той. - Очевидно обаче гръцката страна не е на това мнение и продължава да прави опити да си върне някакви паметници. Сериозно лоби в целия процес има цариградската Вселенска патриаршия, под чието управление са манастирите, на които сега даваме 53-те предмета. От българска гледна точка обаче тези артефакти не са откраднати, а са спасени. Въпросът е много комплициран и затова трябва да внимаваме какво още ще ни бъде поискано и да мислим дали да го дадем. Също така трябва трезво да преценим какво да поискаме в замяна. Ако само даваме, а не искаме, ще става дума за репарации, а не за размяна. Възможно е да се отвори една кутия на Пандора и всяка държава да започне да иска неща, които смята за свои. Ако това се случи, например от музея "Пергамон" в Берлин ще останат само стените."

Третият историк също призна, че не знае какви ценни артефакти с български произход се пазят в гръцки институции. Според него може да се гледа с известна доза съмнение на думите на Мендони, че предстоят нови преговори и евентуални размени между България и Гърция. "Възможно е г-жа Мендони да е искала да успокои своите сънародници, сред които също има силни брожения дали правителството е трябвало да дава костите на цар Самуил", коментира той. Според него с жестта да върне ценна историческа реликва на друга държава Гърция вероятно хвърля ръкавица на Великобритания, с която има дългогодишни спорове относно част от безценните експонати от Партенона. От повече от 2 века някои от тях се намират в Британския музей, а Гърция не спира да си ги иска.

"Възможно е с размяната с България гърците да подтикнат ЮНЕСКО да упражни натиск върху Великобритания за намиране на приемливо решение за ценностите от Партенона", посочва той.

Освен учени, които съветват да се действа внимателно при нови преговори с Гърция, има и такива, които открито призовават България да не приема предложения за нови размени. Едни от най-категоричните мнения в тази посока идват от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към Софийския университет. По официални данни в него се съхраняват над 460 гръцки, 120 славянски и 200 ориенталски ръкописа.

От института поясняват, че "в резултат на установени в продължение на десетилетия контакти със специалисти от цял свят и български учени тези ръкописи са достояние от 1986 г. на научната общност и че от повече от две десетилетия микрофилмово копие се съхранява в Солунския университет". Пред "24 часа-168 истории" шефът на центъра проф. Вася Велинова бе категорична, че България трябва да спре да договаря размени с Гърция. Тя отбеляза, че в резултат от спогодбата Моллов-Кафандарис на Гърция са предадени 259 ръкописа и старопечатни книги, с което двете страни са уредили спорните въпроси. Велинова казва още, че вярва и разчита на думите на министъра на просветата Георги Вълчев, според когото никакви документи от съкровищницата на центъра няма да бъдат предмет на договорки. Велинова е един от учените и обществениците, подписали се под отворено писмо, в което се казва, че с предоставянето на 53 църковни ценности на Гърция кабинетът "Радев" е нарушил въпросната спогодба.

Други специалисти също смятат, че след успешния край на преговорите за тленните останки на цар Самуил е добре засега на преговорите с Гърция да се сложи пауза. "Случилото се дотук с размяната на тленните останки на цар Самуил и връщането им в България е в наша полза – обобщи за "24 часа – 168 истории" университетският преподавател проф. Александър Николов, който е председател на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България. - Актът по тяхното идване у нас е символен за цялата нация и заслужава подкрепа. Гърция също получава обекти, които са сакрални за нея. И двете страни за момента са доволни и сега въпросът е дали сюжетът ще има продължение и какво ще е то. Трябва да сме наясно, че рискове има."