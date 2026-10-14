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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23731934 www.24chasa.bg

Арестуваха 42-ма души при полицейската акция във Варненско

Надежда Алексиева

[email protected]

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Снимки: Пресцентър на МВР.

Девет престъпления са разкрити при специализираната полицейска акция срещу битовата престъпност и нарушенията на изборното законодателство във Варненска област. Задържани са 42 души, а проверените лица са 540.

В рамките на операцията са регистрирани общо девет престъпления, по четири от случаите са образувани досъдебни производства, а по останалите пет – бързи производства.

Полицаите са проверили 401 моторни превозни средства и са установили седем издирвани лица. Съставени са 100 акта за установяване на административни нарушения и 39 протокола по Закона за МВР.

Акцията се провежда на територията на цялата област. Изградени са контролно-пропускателни пунктове, на които се проверяват автомобили и хора, съобщи Николай Станков, началник сектор в отдел „Криминална полиция" към Областната дирекция на МВР във Варна.

Полицейските действия са насочени както срещу битовата престъпност, така и срещу нарушенията, свързани с изборния процес.

Снимки: Пресцентър на МВР.
Снимки: Пресцентър на МВР.
Снимки: Пресцентър на МВР.

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