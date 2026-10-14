Мъж преби жена си и едномесечното им бебе в Перник, издирват го

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22-годишен мъж преби жена си и едномесечното им бебе в Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден от 18-годишната майка на телефон 112 снощи, малко преди 19:00 часа.

Според показанията на потърпевшата мъжът е нанесъл удари в областта на главата и тялото както на нея, така и на едномесечното бебе. След случилото се той е избягал.

Майката и детето са били прегледани в болницата в Перник. Към момента няма информация за здравословното им състояние и за тежестта на получените наранявания.

От ОД на МВР уточниха пред БТА, че са предприети действия по установяване на местонахождението и задържане на предполагаемия извършител. По случая е образувано бързо производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.