ОББ организира AInnovations форум във Варна

Според експерти банките, внедрили рано изкуствен интелект в своята дейност, подобряват продуктивността си с 20-30% за три години

Изкуственият интелект е инструмент за по-конкурентен бизнес и неговото използване днес дава различни перспективи за бъдещето. Това бе основното послание на форума „AInnovations: AI и иновации за по-конкурентен бизнес“, организиран от Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, който се проведе във Варна. Събитието събра представители на малкия и средния бизнес, експерти в областта на управлението на данни и езиковите модели, технологични компании и представители на банковия сектор. Те обсъдиха възможностите, предизвикателствата и практическите приложения на AI и автоматизацията в бизнеса. Програмата включваше откриваща сесия, макроикономически обзор, дискусия и нетуъркинг между участниците.

„Всеки ден виждаме нови приложения и нови възможности, които изкуственият интелект разкрива. Но това, което остава ключово и носи истинска стойност, са хората и организациите, които използват технологиите и иновациите, за да разработват и предлагат на клиентите по-добри решения, по-висока ефективност и устойчиви решения, които генерират растеж“, коментира Дияна Димитрова-Каменова, изпълнителен директор „МСП Банкиране“ в ОББ, която откри форума.

Д-р Емил Калчев, главен икономист на ОББ

Д-р Емил Калчев, главен икономист на ОББ, представи актуален макроикономически обзор и очерта тенденциите в глобалната и българската икономика, които ще влияят върху инвестициите, дигитализацията и конкурентоспособността на компаниите през следващите години.

Пламен Петров, старши анализатор на данни в ОББ, сподели информация за глобалните тенденции в прилагането на изкуствения интелект, базирана на резултатите от проучвания. Той посочи, че банките, които са внедрили рано генеративен изкуствен интелект, са постигнали 20 до 30% подобрение на продуктивността в рамките на три години, а продуктивността при използването на AI за софтуерни разработки се е увеличила с около 40%. Инвестициите в технологии, базирани на изкуствен интелект, постоянно се увеличават по размер и по обхват. 90% от банковите ръководители по света определят специален бюджет за генеративен изкуствен интелект за следващата година.

Панелна дискусия

Форумът продължи с панелната дискусия, модерирана от Калина Кисьова, директор „Корпоративен сегмент и МСП – Продуктово развитие“ в ОББ. В нея участие взеха Веселин Лоринков, директор „Счетоводно обслужване“ в Happy Bar & Grill, Станислав Тодоров, управител на Flex Bricks Software, Пламен Петров, старши анализатор на данни в ОББ, и д-р Кирил Величков, директор „Европейски проекти и финансови инструменти“ в ОББ.