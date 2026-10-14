Корабът ABLE, ударен от дрон край Бяла, напусна българската икономическа зона

Корабът ABLE, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона тази нощ около 1:10 часа, на около 33 морски мили източно от Ахтопол.

Плавателният съд, превозващ близо 6 тона ечемик от Румъния за Турция, беше поразен от дрон в нощта на 6 октомври 2026 г., на около 70 морски мили източно от Бяла.

18-членният екипаж на кораба беше успешно спасен от два преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на „Dioscuria", съобщават от пресцентъра на транспортното министерство.

Двата кораба ABLE и Alfa Watan бяха атакувани около 3 ч. през нощта на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона, на около 70 морски мили от Бяла. Според началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов атаката е била комбинирана – с въздушни и морски дронове. Alfa Watan.

В петък военните обследваха опожарения ABLE, който все още е на вода. Бе установено, че корабът е превозал жито. Бе съобщено, че на него не са открити никакви останки от дронове. Очаква се да бъде извършен оглед с подводен дрон на потъналия Alfa Watan. По-рано днес на международната конференция за сигурността в Черно море, военният министър Димитър Стоянов заяви, че не се предвиждат нови операции от Военноморските и Военновъздушните сили в зоната на атаката на двата кораба в Черно море. Очаква се от министерството на транспорта да влезе във връзка с компетентните европейски агенции, които могат да осигурят подводен дрон, който да направи огледа на Alfa Watan. Снощи стана ясно, че премиерът е изпратил и официално писмо до лидерите на ЕС и НАТО с искане за техническа помощ за изследването на потъналия кораб.