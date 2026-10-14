Детско полицейско управление отвори врати в ОУ „Олимпи Панов" в Русе

Ученици от пети клас на ОУ „Олимпи Панов" в Русе се включиха в инициативата „Детско полицейско управление", която ще им даде възможност да се запознаят с работата на полицейските служители, да придобият знания за своите права и задължения и да развият умения, свързани с личната безопасност, спазването на закона и отговорността към обществото. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На официалното откриване присъства заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев, който поздрави учениците и техните преподаватели за началото на инициативата. Сред гостите бяха директорът на ОДМВР – Русе старши комисар Петър Ванев, началникът на РУО – Русе Магдалена Ананиева, представители на полицейските структури и партньорските организации.

„Знанията за закона и безопасността са най-ценни, когато се превръщат в отговорно поведение и грижа към хората около нас. Вярвам, че Детското полицейско управление ще помогне на учениците да изградят увереност, да правят осъзнати избори и да разбират значението на личния пример", заяви заместник-кметът Енчо Енчев.

Директорът на ОУ „Олимпи Панов" Вергилия Грънчарова и старши комисар Петър Ванев приветстваха новите доброволци и подчертаха значението на партньорството между образователните институции и полицията за възпитаването на отговорни и активни млади хора.

Началникът на РУО – Русе Магдалена Ананиева се обърна към учениците да уважават труда на полицейските служители и да им се доверяват, защото те са хората, които могат да им окажат помощ в трудни моменти.

По време на откриването петокласниците положиха клетва и приеха етичен кодекс, с който поеха ангажимент да уважават и защитават хората, да познават и спазват законите, да се грижат за собствената си безопасност и тази на околните и да оказват помощ на хора в нужда. Бяха подписани и документите за бъдещото сътрудничество между училището и полицейските служители.

През учебната година доброволците ще работят с полицейските инспектори Мирена Стойчева, Владислав Георгиев, Цанко Цанев и Йоанна Неделчева. С тяхна помощ петокласниците ще придобиват практически знания и умения, свързани с обществения ред, безопасността и превенцията на рисковото поведение.

Програмата включваше и изпълнения на възпитаниците на две образователни институции – есенен танц, представен от децата от четвърта група на ДГ „Русалка", и музикален поздрав от вокалната група на ОУ „Олимпи Панов" с ръководител музикалния педагог Мария Кочева.