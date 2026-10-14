Вселенският патриарх идва у нас за 1150 г. от рождението на свети Йоан Рилски Чудотворец

Вселенския патриарх Вартоломей идва в България за честванията по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. Това съобщиха от пресцентъра на Българската Православна Църква - Българска Патриаршия.
Ето програмата за честванията:
17 ОКТОМВРИ
17:00 ч. - Посрещане на Вселенския патриарх Вартоломей и водената от него делегация от Българския патриарх Даниил и митрополити от Св. Синод в Синодалната палата.
18:00 ч. - Откриване от двамата патриарси на монументалната изложба „Света Гора в София" на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942 – 2016) в Националния дворец на културата, организирана под егидата и със съдействието на Софийската света митрополия и Министерството на външните работи на Република Гърция.
18 ОКТОМВРИ
09:00 ч. - Посрещане на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски".
09:15 ч. - Посрещане на Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей в патриаршеската катедрала.
09:30 ч. - Тържествена архиерейска света литургия, на която двамата предстоятели ще вземат молитвено участие.
12:00 ч. - Трисагий на гроба на блаженопочившия Български патриарх Неофит.
19 ОКТОМВРИ
09:00 ч.- Празнична съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител.