ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай и Северна Корея отварят нов мост след 12 год...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23732130 www.24chasa.bg

Вселенският патриарх идва у нас за 1150 г. от рождението на свети Йоан Рилски Чудотворец

1684
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Вселенският патриарх Вартоломей СНИМКА: Румяна Тонева

Вселенския патриарх Вартоломей идва в България за честванията по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. Това съобщиха от пресцентъра на Българската Православна Църква - Българска Патриаршия. 

Ето програмата за честванията: 

17 ОКТОМВРИ

17:00 ч. - Посрещане на Вселенския патриарх Вартоломей и водената от него делегация от Българския патриарх Даниил и митрополити от Св. Синод в Синодалната палата.

18:00 ч. - Откриване от двамата патриарси на монументалната изложба „Света Гора в София" на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942 – 2016) в Националния дворец на културата, организирана под егидата и със съдействието на Софийската света митрополия и Министерството на външните работи на Република Гърция.

18 ОКТОМВРИ

09:00 ч. - Посрещане на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски".

09:15 ч. - Посрещане на Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей в патриаршеската катедрала.

09:30 ч. - Тържествена архиерейска света литургия, на която двамата предстоятели ще вземат молитвено участие.

12:00 ч. - Трисагий на гроба на блаженопочившия Български патриарх Неофит.

19 ОКТОМВРИ

09:00 ч.- Празнична съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител.

Вселенският патриарх Вартоломей СНИМКА: Румяна Тонева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание