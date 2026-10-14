Терзиев предлага София да има фонд за подкрепа на млади творци

Общината ще купува техни произведения и ще ги показва в свои обекти и публични пространства

Столичната община да създаде фонд за подкрепа на млади артисти, чрез който да се купуват техни произведения, които после да се представят в нейни обекти и публични пространства в града. Тази идея представи кметът на София Васил Терзиев на дискусията „НХА и градът", част от честванията на 130-годишнината на Националната художествена академия.

Предложението е насочено към един от най-трудните моменти в професионалния път на младите художници – първите години, когато трябва да намерят публика, възможности за изява и доходи от творчеството си. Закупуването на техни произведения би осигурило пряка финансова подкрепа, а представянето им в общински сгради и публични пространства би направило работата им достъпна за повече хора.

„Общината подкрепя Националната художествена академия чрез своите финансиращи програми. Те дават възможност на младите творци да показват изкуството си. Но е време за следваща стъпка – да създадем фонд за подкрепа на млади артисти и да изкупуваме техни произведения", посочи кметът.

Предложението надгражда съществуващото партньорство между Столичната община и Националната художествена академия. Вече трета година общината подкрепя проекта „Изложби на дипломираните от НХА", чрез който млади автори представят дипломните си работи в галерии и културни пространства. Стартирала е и програмата „Млад артист", в която участват студенти от Академията.

Сътрудничеството включва и проекти, които извеждат изкуството извън изложбените зали. Студенти от специалност „Стенопис" участват в художественото преобразяване на обществени пространства чрез инициативата „Подлезите на Подуяне". В проекта „Символите на София", реализиран съвместно със SoSofia, студенти представят емблематични сгради и символи на столицата в авторски плакати.

Подобни инициативи дават на младите художници възможност да работят в реална градска среда и да достигат до публика, която невинаги посещава галерии. За жителите на София те означават повече изкуство на местата, през които преминават всеки ден – в кварталите, подлезите, парковете и другите публични пространства.

През 2025 г. Столичната община подписа меморандум за сътрудничество с трите национални академии по изкуствата – Националната художествена академия, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов". Партньорството създава основа за съвместни инициативи, които свързват образованието, творчеството и културния живот на града.

На дискусията Терзиев очерта визията си за София като голяма сцена за изкуство и култура – град, който привлича и задържа млади таланти и им дава възможности за професионално развитие. Сред приоритетите, които посочи, са насърчаването на колекционерството и създаването на събития, които срещат артисти, публика и колекционери от България и чужбина. Развитието на културната среда създава възможности за творческите професии и допринася за икономическия и обществения живот на града.

„Когато едно общество е лишено от сетивност и не инвестира достатъчно в култура и образование, няма как да очаква светло бъдеще. Енергията на младите хора, техните мечти и полетът на мисълта са от изключително значение", заяви Терзиев.