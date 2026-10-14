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Шестима са задържани при масирана спецакция в региона на Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

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Зам.-директорът на ОД МВР – В. Търново комисар Мирослав Йорданов и шефът на Районното управление във Велико Търново Веселин Райков Снимка: Авторката

Масирана полицейска операция по линия противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, както и битовата престъпност, тече в момента. Тя е на територията на управленията във Велико Търново и Павликени, в нея участват   още полицаи от ОД на МВР и жандармерията.

„До настоящия момент има общо 6 задържани лица, както и още две са привлечени като обвиняеми за извършени престъпления. Едното е с мярка задържане под стража за 72 часа за управление на МПС под въздействието на наркотици. Другият е за притежание на фалшива банкнота от 100 евро. Има разкрити 14 престъпления и образувани три бързи производства. Установено е едно лице, обявено за издирване, както и един товарен автомобил, ремарке и регистрационни табели, обявени за издирване от Германия", съобщи зам.-директорът на ОД МВР – В. Търново комисар Мирослав Йорданов.

Проверени са множество лица, МПС-та, тир паркинги, търговски обекти. Съставени са актове и фишове по закона за гражданската регистрация и Закона за движение по пътищата. Престъпленията основно са за държане на наркотици в частни имоти, има и за незаконен дърводобив и кражби.

До момента няма констатирани нарушения на изборното законодателство, няма и подадени сигнали.

Активно се работи и по линия на пътната безопасност на територията на областта. „Във връзка с усложнената пътна обстановка се провежда засилена полицейска операция, като на всички главни пътища работят патрули от пътна полиция и РПУ с включени светлинни сигнали. По направленията Русе – В. Търново и Варна – София екипите се движат в трафика и извеждат нарушителите. Така се опитваме да намалим пътния травматизъм, които за съжаление е в доста високи стойности", каза началникът на РПУ – Велико Търново, гл. инспектор Веселин Райков.

Зам.-директорът на ОД МВР – В. Търново комисар Мирослав Йорданов и шефът на Районното управление във Велико Търново Веселин Райков
Шестима са задържани до момента в масирана полицейска операция във Велико Търново
Зам.-директорът на ОД МВР – В. Търново комисар Мирослав Йорданов и шефът на Районното управление във Велико Търново Веселин Райков
Шестима са задържани до момента в масирана полицейска операция във Велико Търново
Зам.-директорът на ОД МВР – В. Търново комисар Мирослав Йорданов и шефът на Районното управление във Велико Търново Веселин Райков
Шестима са задържани до момента в масирана полицейска операция във Велико Търново

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