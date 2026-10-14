Румен Радев: Изпращаме бюджет 2027 в ЕК, няма да вдигаме основни данъци

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Заложени са 5% увеличение на заплатите в бюджетния сектор, 7,5% - за учителите, 8% на пенсиите, увеличаване на минималната работна заплата, повишение и за младите лекари

И още - нови антидрон и ПВО системи, нови хеликоптери за гасене на пожари, реформа в ТЕЛК, вдигат се майчинските

Бюджет 2027 не предлага лесни решения, но ние обещаваме посока, каза премиерът

На днешното заседание ще вземем решение за изпращане в ЕК на бюджетния план за 2027 г. Знаете в какво състояние заварихме хазната - изпразнена, борчове, наследени проекти, сметки, фактури, които продължаваме да изплащаме, автоматични механизми за заплати в бюджетната сфера.

Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той очерта основните сектори, които ще се подпомогнат с новия бюджет.

"Взехме решения и мерки, които намират отражение в бюджет 2027 г., който ще представим навреме. Имаме ясни приоритети и политики, основно за оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа, здравопазване, образование, спорт, култура, повишаване на разходите за отбрана, за което има консенсус от всички политически партии. Повишаване на инвестициите и облекчения за българския бизнес, за да има приходи в хазната.", обобщи Радев.

Реформите са насочени към ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналния размер на новия изтеглен дълг. Това ще стане чрез оптимизация на администрацията, премахване на механизмите на заплащането, по-ниски субсидии за държавние предприятия, реформа в ТЕЛК.

Залагаме повече приходи, но без да пипаме основни данъци - върху доходи, печалба, ДДС. Целим по-добра събираемост, борба с измамите, контрол на харчове в реално време чрез дигитализация и системата СИГМА. Затягаме контрола върху хазарта, затваряваме вратичката за измами при имотни сделки, продължи Радев.

Той беше категоричен, че не са се отказали от данък свръхпечалба. "Секторите с печалба през последните години е редно да дадат своя принос към обществото ни в трудни времена."

Увеличават се детските, данъчни облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, въвежда се нова данъчна преференция за детски дейности, с което се цели и изсветляването им. Увеличава се подкрепата за майките и стипендиите за учениците. Подкрепа за студентите в храненето и настаняването.

Значително увеличаваме парите за здраве с фокус върху Националната детска болница, заплатите на младите лекари, засилваме изключително контрола на средствата и течовете от Здравната каса.

Относно доходите - заложено е 5% увеличение на заплатите в бюджетния сектор, 7,5% за педагогическия персонал, 8% на пенсиите, увеличаване на минималната работна заплата, на ваучерите за храна от 100 на 200 евро - тези до 100 евро ще са без облагания, останалите ще имат, но това е и във всички европейски държави.

Ще има и облекчения за граждани и фирми като намаление на екотаксите.

Икономическото развитие ще се стимулира, за да се пълни хазната от производство, а не да се преливат пари и да си мислим, че правим реформи. Увеличава се прага за регистрация по ДДС, повече фирми ще получат държавна помощ при инвестиции, въвеждат се данъчни облекчения за трансфер на технологии и научно-изследователска дейност, повече подкрепа за индустриалните зони и паркове, защото редица компании чакали да инвестират, а нямали условия. Ще се увеличи капацитета на консулсктие служби итърговските представители.

Повече безопасност - по пътищата, но и нови самолети за борба с пожарите, дистанционен мониторинг на язовири, антидрон системи и системи за ПВО.

"Важен подход е залагане на средства в различните министерства - там, където с по-малко може да постигнем значителен финансов ефект за развитие на държавата.

Публично-частните партньорства са подходът, който възприемаме, за да се освободят средства за другите сектори.

Бюджет 2027 не предлага лесни решения, но ние обещаваме посока, финанси, които се връщат към равновесие, данъчна система, която запазва конкурентоспособността, и страна, която инвестира в най-важния си капитал - хората", заключи Радев.