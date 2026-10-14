Два пожара в къщи в Чепеларе за два дни

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Два пожара в жилищни сгради са регистрирани в Чепеларе на 13 и 14 октомври 2026 г. При инцидентите са нанесени материални щети, но няма пострадали хора.

Днес, в 10:07 ч., е получен сигнал за пожар в къща на ул. „Христо Ботев" в града. Вследствие на огъня са унищожени част от фасадата и дограмата на сградата. Причините за възникването на пожара се изясняват.

Другият инцидент е станал в ранните часове на 13 октомври. По първоначални данни предполагаемата причина за възникването му е късо съединение.

Огънят е унищожил електроуреди и домашно имущество, а стените на площ около 80 кв. м са били опушени. Благодарение на намесата на огнеборците са спасени съседни сгради.

Пожарът е ликвидиран от два екипа на пожарната в Чепеларе и Пампорово.

По двата случая са нанесени материални щети, като при пожарите няма пострадали хора.