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След гонка из София хванаха мъж, откраднал мотор

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 21-годишен мъж, откраднал мотор и попречил на полицаи да изпълнят служебните си задължения.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от 20,30 часа на 12 октомври 2026 г. до 01,00 часа на 13 октомври обвиняемият С.Н. е отнел противозаконно мотоциклет, паркиран на ул. „Хан Аспарух" в гр. София. На 13.10.2026 г. около 17,55 часа на бул. „Ген. Гурко", обвиняемият не изпълнил полицейско разпореждане, чрез подадените му звукови и светлинни сигнали да спре мотора. С.Н. продължил да шофира, като последвала гонка, при която той бил задържан.

По случая тече досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода", съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

С постановление на наблюдаващ прокурор С.Н. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Полиция

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