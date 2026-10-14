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Община Русе организира обществено обсъждане за изграждането на спортна площадка за калистеника

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СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

На 19 октомври /понеделник/ от 17:30 ч. в зала „Свети Георги" в сградата на Община Русе ще се проведе обществено обсъждане на възможността за изграждане на нова спортна площадка, обединяваща зони за калистеника, фитнес на открито и т.нар. „нинджа парк". Основна тема на дискусията ще бъдат възможностите за реализиране на идеята и изборът на подходящо местоположение в града. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На срещата ще присъстват кметът Пенчо Милков, заместник-кметът Борислав Рачев, главният архитект на община Русе Александър Дюлгеров и директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов. Със своя богат спортен и професионален опит в обсъждането ще се включи и Йордан Йовчев – легенда на българската спортна гимнастика, световен шампион и носител на четири олимпийски медала, чиито постижения го нареждат сред най-успешните български спортисти. Понастоящем той е член на Управителния съвет и генерален секретар на Българската федерация по гимнастика, в чиято структура е включена и калистениката.

Предвижда се да бъдат разгледани възможностите за обособяване на пространство за спорт и физическа активност на открито, което да съчетава различни видове тренировки. Калистениката и стрийт фитнесът включват упражнения основно със собствено тегло, а „нинджа паркът" представлява зона с препятствия за развитие на сила, ловкост, баланс и координация.

Община Русе кани спортните клубове, любителите на активния начин на живот и всички заинтересовани граждани да се включат в обсъждането и да споделят своите идеи. Основната цел е да се определят най-подходящите решения за бъдещата спортна площадка, като се отчетат потребностите на спортуващите русенци и възможностите за създаване на разнообразни условия за тренировки на открито.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

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