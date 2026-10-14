Анита и Детелин, мъчили животни с гилотина, мелачка и примка за бесене, застават пред съда

Насрочиха разпоредително заседание в съда в Свищов срещу 54-годишните Анита Вачкова и Детелин Аврамов, садистично измъчвали животни и убивали животни и продавали клиповете в затворени групи. Двойката се изправя пред съда на 20 октомври от 9:30 ч.

Делото е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура – Велико Търново, с който Анита В. (родена през 1972 г.) и Детелин А. (роден през 1972 г.) са обвинени за 81 отделни деяния, извършени в периода от неустановена дата през 2014 г. до май 2024 г. в Свищов, с. Царевец, общ. Свищов, и с. Божурлук, общ. Левски. Анита действала като извършител и проявила жестокост към гръбначни животни, като им е причинила противозаконно смърт, а мъжът й бил подбудител и помагач. Той умишлено я е склонил към извършване на зверствата и умишлено е улеснил осъществяването им чрез осигуряване на животните и набавяне на дрехи, обувки, аксесоари, помещения, моторни превозни средства, технически средства и приспособления за измъчването им, се посочва в обвинителния акт. Деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост.

Двамата подсъдими са обвинени и в това, че в същия период и на същите места, действайки в съучастие с шест отделни деяния са създали, продавали и чрез информационни и съобщителни технологии са разпространявали порнографски материали - общо петнадесет видеофайла.

С оглед характера на повдигнатите обвинения разпоредителното заседание ще се проведе при закрити врати. В рамките му ще бъдат обсъдени въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК, сред които подсъдността на делото, наличието на основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, допуснати съществени процесуални нарушения, възможността за разглеждане на делото по особените правила, доказателствените искания и насрочването на съдебното заседание, посочват от съдебната палата във Велико Търново.

Извратеното семейство е в ареста от момента на задържането ми в началото на 2026 г. Никой от тях не е правил опит да излезе на свобода. Арестувани са през февруари при съвместна акция на ГДБОП, ГДНП и прокуратурата след сигнал и разследване на сдружение КАЖИ. В имотите, използвани за студия, разследващите откриха ужасяващи уреди за мъчения - гилотина, мелачка, примка за бесене и предизвикателно сценично облекло и маски, с които секси мъчителната се появявала във видеата.