Още проверяват за замърсяване морската вода след инцидентите с кораби в Черно море

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Трета поред проверка и пробовземане на морската вода извършиха днес Басейнова дирекция „Черноморски район" и регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда. Целта е да се установи има ли риск от замърсяване с нефтопродукти след инцидентите с поразени от дронове плавателни съдове в Черно море.

Проверката е част от регулярното проследяване на състоянието на морските води, разпоредено от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Проби са взети от три места по крайбрежието – от залив „Болата" в община Каварна, нос „Свети Атанас" край Бяла и района на местността „Буджака" в Созопол.

Предстои новите проби да бъдат анализирани в лабораторни условия. Изследванията трябва да покажат дали има следи от нефтопродукти във водата вследствие на инцидентите с корабите.

От Басейнова дирекция „Черноморски район" ще съобщят своевременно резултатите от лабораторните анализи, съобщават от институцията.

Министерството на околната среда и водите продължава да следи състоянието на морските води и при установяване на риск за околната среда ще предприеме необходимите мерки.