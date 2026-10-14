Осъдиха мъж на 6 г. затвор, дал 400 лв. подкуп на полицай

По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) М. Р. беше осъден на лишаване от свобода за срок от шест години за предлагане и даване на подкуп на полицай.

Досъдебното производство е образувано на 01.02.2025 г. при неотложност с оглед на местопроизшествие и е проведено от 02 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

С присъда от 12.10.2026 г. Софийски градски съд (СГС) призна подсъдимия за виновен за това, че на 1 февруари 2025 г., около 10,35 ч. в гр. София, бул. „Христо Ботев", предложил и дал подкуп – парична сума в размер на 400 лева, на длъжностно лице – полицейски орган, за да не извърши действие по служба – да не извърши проверка на М. Р. като водач на МПС за правоспособност на водача, за изправност на управлявания от него автомобил, и да не поиска съдействие от отдел „Пътна полиция" при СДВР за съставяне на съответния акт за установяване на административно нарушение.

М. Р. е с основно образование, безработен, осъждан. На същия никога не е издавано свидетелство за управление на МПС.

СГС наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода" за срок от шест години, което да изтърпи при първоначален „строг" режим, както и глоба в размер на 7 000 евро.

Първоинстанционната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийски апелативен съд.