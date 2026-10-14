Правната комисия не събра кворум, за да гледа предложението на Асен Василев за публичност на помилванията

Правната комисия не събра кворум и не успя да проведе извънредното си заседание, на което да обсъди законопроект, според който помилванията да се публикуват в "Държавен вестник".

На заседанието бяха дошли членовете на комисията от опозицията, но не и тези от "Прогресивна България", с изключение на Янка Тянкова, която е председател на правната комисия.

Според дневния ред на извънредното заседание трябваше да се обсъдят промени в Закона за „Държавен вестник", внесени от лидера на ПП Асен Василев и група народни представители на 17 септември 2026 г. Те засягат именно това да се публикуват помилванията.

По повод на коментарите, че законопроектът чака от много време, Янка Тянкова обясни, че много законопроекти чакат, с приоритет били тези по плана за възстановяване и устойчивост и призова присъстващите "да бъдем колегиални и да поддържаме добрия тон".

Според Петър Петров от "Възраждане" откакто бил депутат, не се било случвало заседание на правната комисия да се провали поради липса на кворум.

Надежда Йорданова от ДБ увери, че опозицията ще намери начин да се разгледа законопроектът, а акад. Николай Денков от ПП обяви, че управляващите не са заинтересовани да бойкотират заседания както в пленарна зала, така и по комисии, защото "ставало ясно на хората, че искат нещо да скрият". "Опитваме се да направим така, че не се крие. По тази причина внасяме законопроект, с който помилванията да се публикуват в "Държавен вестник", обясни той.

След 10 минути членовете на комисията, които бяха дошли на заседанието, се разотидоха.





