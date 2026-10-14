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Над 50 сигнала за неремонтирани фуги по софийското околовръстно

Даринка Илиева

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Софийският околовръстен път. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Общината отново настоява АПИ да предприеме действия

Столична община изпрати ново писмо до Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) с настояване за незабавно обезопасяване и ремонт на компрометираните дилатационни фуги на моста на Софийския околовръстен път над бул. „Симеоновско шосе". Състоянието на съоръжението създава риск за безопасността на преминаващите автомобили, а проблемът остава нерешен въпреки многократните искания на общината и десетките граждански сигнали.

Мостовото съоръжение е част от републиканската пътна мрежа и е изключителна държавна собственост. Съгласно Закона за пътищата отговорността за неговото управление, поддържане и ремонт е на Агенция „Пътна инфраструктура", посочват от общината.

Още от 23 февруари 2024 г. общината настоява пред АПИ да бъде извършен спешен ремонт на компрометираните дилатационни фуги. Оттогава общината е работила по над 50 преписки и сигнала, свързани с проблема. Само през септември и първите 9 дни на октомври 2026 г. е препратила по компетентност 29 граждански сигнала. Въпреки многократните настоявания фугите остават неремонтирани, а писмата на общината – без отговор.

„Хората имат право да се движат безопасно, без да се страхуват, че ще спукат гума или ще попаднат в катастрофа заради състоянието на пътя. Още от февруари 2024 г. настояваме за ремонт и сме предложили съдействие, включително общината да го организира. Писмата ни остават без отговор. Не можем да приемем това бездействие, когато става дума за безопасността на хората", заяви кметът на София Васил Терзиев.

В новото писмо на заместник-кмета по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев, общината отново настоява АПИ да изпълни задълженията си и потвърждава готовността си за съдействие.И очаква незабавни мерки за обезопасяване на участъка, конкретен график за ремонта и официален отговор от АПИ.

Софийският околовръстен път. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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