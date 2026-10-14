12 години затвор за счетоводителка, присвоила над 500 хил. евро от фирма

12 години затвор и забрана да упражнява професия или дейност, свързани с управление на чуждо имущество, за срок от 15 години получи счетоводителка, присвоила над 500 хил. евро от дружество, което обслужвала. Присъдата е на Апелативния съд във Варна и е за 163 отделни деяния, извършени в периода от 2013 до 2020 г.

Общата присвоена сума е 1 157 000 лева. Освен лишаването от свобода, Елица М. трябва да възстанови цялата сума на ощетеното дружество като обезщетение за причинените имуществени вреди. Решението на въззивната инстанция подлежи на проверка от Върховния касационен съд.

Съдът е увеличил наказанието спрямо първоинстанционната присъда на Окръжния съд в Разград, който е определил 5 години затвор и 8 години лишаване от професионални права.

На първа инстанция жената е била оправдана по обвинението, че е извършила присвояването в качеството си на длъжностно лице. Присъдата е обжалвана от подсъдимата, а прокуратурата е протестирала оправдателната част, съобщават от пресслужбата на апелативния съд във Варна.

Според установеното по делото през седемгодишния период жената била единственият човек, който осъществявал счетоводното обслужване на дружеството. Тя изтеглила парите с 163 отделни нареждания, без да ги внесе във фирмената каса.

За да прикрие липсите, съставяла счетоводни записвания за несъществуващи плащания към енергийни компании и доставчици, за разходи, които не са били извършвани, както и за банкови такси. Като основание за плащанията посочвала несъществуващи фактури. Присвоените средства използвала за лични нужди, включително за преводи към свои сметки и покупки на имоти.

Липсите били установени, след като счетоводителката напуснала, а друг служител поел работата ѝ.