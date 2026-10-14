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Издирват 17-годишно момиче в Сливен

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17-годишната Ивелина Димитрова СНИМКА: МВР

Районно управление - Сливен издирва непълнолетната Ивелина Миленова Димитрова, съобщиха от полицията.

Момичето е на 17 години. Напуснала е дома си в град Сливен на 11.10.2026г. и оттогава е в неизвестност. Видима възраст 17-18 години, ръст около 160 см, телосложение слабо, лице продълговато бяло, очи кафяви, коса дълга кестенява.

Ако някой разполага с информация за местоположението на издирваното лице, може да подаде сигнал на тел. 112, тел. 044 644 311; 0898 460 048 Динко Динев- служител в РУ-Сливен, или в най-близкото поделение на МВР.

17-годишната Ивелина Димитрова СНИМКА: МВР
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