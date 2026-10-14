Експерт: Все по-бързо се обучава пилот на военен дрон

Ниската цена и незастрашаването на човешкия живот на борда създават предпоставки дроновете да бъдат така масово използвани за военни цели. Това заяви пред БНР Антон Пулийски, председател на Асоциация "Обединено дрон общество".

"Когато цената им е ниска, дава възможност въздушното пространство да се насити с повече бройки, което резултира в точността на попадението. От друга страна дроновете могат да се разглеждат като управляеми самонасочващи се снаряди - да бъдат оборудвани с някаква електроника, която да променя курса в зависимост от получена информация през камерите. При поставени правилни параметри и при възможност да се самоуправлява, дава предимството пред снаряди. Когато целта е подвижна, може да направи корекции в реално време, за да изконтролира контакта с въпросната цел", добави той.

Има възможности дронове да бъдат управлявани от малка апаратура, която се побира в раница, посочи още Пулийски.

"Все по-малко време отнема обучението на пилот на военен дрон", подчерта той и уточни:

"Има значение обаче за какъв дрон и какъв клас дрон искаме да ги обучим - мултироторни или т.нар. с фиксирано крило. За втория вид дронове е необходимо малко повече време, за да се запознае операторът със спецификите и да свикне с тях. За мултироторните дронове може в рамките на часове да се добият необходимите основни познания".

Пулийски посочи, че има различни механизми, по които може да се въздейства на дрон и даде пример, че един от тях е "с отвличане на дрона, като се намеси в комуникацията между дрона и наземната станция, така похитителят вече управлява дрона и може да го изнесе от зоната, в която той е бил изпратен да атакува".