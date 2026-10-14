Окончателно: Без подпис на разписките от машините, важен е финалният протокол

В секции с две машини се минава на хартия само ако и двете машини откажат

Ако покажете, или заснемете вота си - няма да го отчетат, няма и да получите нов шанс за гласуване

Отрязъците, които изборните машини ще издават към избирателите в деня на президентския вот следващата седмица няма да се нуждаят от печат.

Това става ясно от методическите указания, които прие Централната избирателна комисия (ЦИК) и които ще тръгнат към комисиите по места.

Причината е, че след последните изменения в Изборния кодекс бе прието да се гласува на машина във всички секции с над 300 избиратели. С корекциите бе прието, че бележките, които излизат от техниката, вече не са със статут на бюлетини, а вече са само контролни разписки. Още в началото на септември в интервю за "24 часа" новият председател на ЦИК Георги Хорозов обясни, че целта на разписката не е да бъде бюлетина, а да е "удостоверение, което да покаже на избирателя как е гласувал, и за правилното отчитане на неговия вот от машината". Според вече приетите указания избирателите отново ще взимат бележката си и ще я пускат в специална кутия - с надпис "Контролни разписки от машината", сгъната, за да не се видят предпочитанията от членовете на комисията. Разписките ще се преброяват в края на изборния ден, но окончателните данни ще се вадят от протокола, който изкарва машината след приключване на гласуването.

С предишно свое решение ЦИК вече обяви, че избирателят не може да гласува повторно ако не получи цяла разписка след вота си. Ако разписката е непълна, или дефектно отпечатана, няма опция за ново гласуване и с хартиена бюлетина.

Ако машината блокира и техникът не може да отстрани проблема, се преминава към вот с хартия. Това обаче е само за секциите с една машина, ако те са две - за да се стигне до хартиени бюлетини, трябва да блокират и двете устройства.

Тази седмица говорителката на ЦИК Стоянка Балова обясни, че предстои дебат кога да се прекрати машинния вот - при две, три или пет разпечатани бели разписки, например.

Смяната на хартиена ролка, захранващ кабел, резервна батерия или страничен капак на устройството не е основание за преминаване към хартиено гласуван, пише в препоръките към членовете на комисии. Ако токът в помещението спре, машините ще разчитат на захранване от батериите си.

"Ако избирателят покаже своя вот, заснеме вота си или представи бюлетина с номер, несъотвестващ на номера в кочана, тази бюлетина не се пуска в избирателната кутия. На избирателя не се дава втора бюлетина и не се допуска да гласува. При заснет вот и показан вот СИК незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината, както и в графа „Забележки" на избирателния списък. Бюлетината се унищожава с надпис „Недействителна по чл. 227 ИК" (заснет вот) или „Недействителна по чл. 228 ИК" (показан вот)", пише още в указанията.

Във финалните протоколи на СИК се разписват данните от протокола, издаден от машината в края на изборния ден. След това отделно се преброяват и разписките.