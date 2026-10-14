Община Русе и КНСБ в диалог за устойчиво финансиране на детското и училищното здравеопазване

Възможностите за осигуряване на устойчиво финансиране на детското и училищното здравеопазване бяха сред основните теми днес на работна среща между кмета на община Русе Пенчо Милков, вицепрезидента на КНСБ Огнян Атанасов и Областния координатор на синдиката в Русе Боянка Димитрова. Събитието се състоя в сградата на Община Русе и се проведе в контекста на предстоящата подготовка на Бюджет 2027 и необходимостта от гарантиране на качествени здравни грижи за децата и учениците, съобщиха от общината.

По време на разговорите представителите на КНСБ изложиха своите предложения, насочени към подобряване условията на труд на медицинските специалисти в детските градини и училищата, както и към създаването на по-стабилна финансова рамка за дейностите по детско и училищно здравеопазване.

Сред основните акценти бе искането за увеличение на единните разходни стандарти за работещите в сектора. От КНСБ поставиха и въпроса за въвеждането на допълващ стандарт за здравните кабинети в детските градини и училищата. Според организацията това ще позволи по-ефективно обезпечаване на разходите за консумативи, медицински материали, оборудване и поддържане на необходимите условия за работа, като същевременно ще подпомогне общините при планирането на ресурсите за здравните дейности.

Беше обсъдена и необходимостта от финансови средства за „Общински транспорт Русе".

Кметът подчерта значението на добрия диалог между институциите и социалните партньори при формулирането на политики, които гарантират сигурна среда за развитие на подрастващите. Двете страни се обединиха около разбирането, че качественото здравеопазване на децата и учениците изисква устойчиво финансиране.