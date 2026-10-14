Скопие уведоми нашата полиция, че издирва Ива Михайлова

Вътрешното ни министерство е уведомено от Скопие, че издирва с искане за арест и екстрадиция Ива Михайлова, но българските власти все още не са предприели действия по установяване на нейното местонахождение на територията на страната. Това съобщиха от министерството на вътрешните работи във връзка с множество постъпили запитвания от медиите относно казуса с жената, която има двойно гражданство – българско и на Република Северна Македония.

От МВР уточняват, че към настоящия момент за Михайлова няма издаден и червен бюлетин от Интерпол.

Информацията от силовите органи идва, след като на 13 октомври в 19:38 ч. в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество" (ДМОС) е получено съобщение от Интерпол - Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадиция на Михайлова. В съобщението се посочва, че тя е подсъдима за нарушаване на правилата за движение, което е престъпление по чл. 300 от Наказателния кодекс на Република Северна Македония, а от Съда в Кочани е издадена заповед за арест от същата дата – 13 октомври 2026 г.

От вътрешното министерство припомнят правната рамка у нас, според която съгласно чл. 25, ал. 4 от Конституцията на Република България гражданин на страната не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за България. В допълнение от МВР цитират и чл. 6, ал. 1а от Европейската конвенция за екстрадиция, който гласи, че всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани.

Във вторник министерството на вътрешните работи на РС Македония пусна за международно издирване 23-годишното момиче от Кочани.

Ива е подсъдима по дело за катастрофа със загинал в Кочани и има забрана да напуска родината си. Тя обаче се нуждае от лечение, но съдът отказва да я пусне. В понеделник тя се появи в София и вероятно е напуснала нелегално РС Македония, защото в граничните системи не е записано нейно излизане от страната.

Обявена бе вчера за издирване като в съобщението е посочено, че е на 23 г., от Кочани, "от татко Симеон и майка Христина, двамата от Кочани".

В съобщението е посочено, че е обявена за държавно и международно издирване по искане на Основния съд в Кочани за наказателно дело по член 300, т. 4 и член 297, т. 3 от Наказателния кодекс.