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За ден 15 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 4 - за наркотици

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Дрегер Снимка: Дима Максимова

В рамките на изминалия ден са установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – шестима от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други девет - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират четирима водачи, други девет са отказалите тестване. 16 011 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 418 водачи и пътници. Съставени са 4264 фиша и 352 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

Дрегер

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