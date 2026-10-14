Столична община спечели делото за прекратяване на поръчката за чистенето на 3 района

Върховният административен съд окончателно потвърди като законосъобразно спирането на процедурата за районите „Средец", „Лозенец" и „Студентски"

Върховният административен съд потвърди като законосъобразно решението на Столичната община за прекратяване на процедурата за избор на нова почистваща фирма в 3 района - "Средец", "Лозенец" и "Студентски".

"С това решение Върховният административен съд доказа, че нашата последователна позиция бе юридически и икономически издържана. Ние отказахме да подпишем дългосрочни договори при условията на монопол и оферти с цена, надвишаваща неколкократно пазарната логика. Не се огънахме пред натиска и доказахме, че Столичната община ще определя правилата в интерес на гражданите, а няма да приема изнудване", коментира кметът на София Васил Терзиев.

Окончателното съдебно решение за Зона 1, в която влизат трите района, отваря пътя на Столичната община към обявяването на нова обществена поръчка. В новия конкурс ще бъдат заложени още по-високи изисквания за качество, задължителна модерна техника, повече механизирано чистене и завишени санкции при неизпълнение.

От Столичната община подчертават, че сметосъбирането и почистването в Зона 1 и Зона 7 и към момента се извършват регулярно, по график и без риск за чистотата.

С Решение № 10063 от 14.10.2026 г. Върховният административен съд (ВАС) потвърди, че действията на общинската администрация са напълно законосъобразни и в защита на обществения интерес и парите на софиянци. Очаква се окончателното произнасяне на ВАС и по казуса за Зона 7 (районите „Възраждане", „Оборище" и „Триадица" - център).