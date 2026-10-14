Полицията разследва завишени над 3 пъти цени при строежа на Младежкия център в Кърджали

Строителни дейности на цени над два и дори три пъти по-високи от пазарните са установили полицаи при проверка на изграждането на Младежкия център в Кърджали. Разследването е за документни измами и длъжностно престъпление при изпълнението на обществена поръчка за близо 3,74 млн. евро без ДДС. По случая е задържан 36-годишен мъж от фирмата, на която е възложено строителството, а Европейската прокуратура вече е уведомена.

Проверката се извършва от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" в Областната дирекция на МВР в Кърджали. При преглед на строителната документация криминалистите установили, че голяма част от извършените дейности са фактурирани на силно завишени цени. За някои от тях разликата спрямо пазарните стойности надхвърля три пъти. Събрани са и данни за документни измами при фактурирането на строително-монтажните работи.

По случая в сряда е задържан за срок до 24 часа 36-годишен мъж от дружеството изпълнител. Предстои полицаите да снемат обяснения и от длъжностни лица, участвали в подготовката, провеждането и изпълнението на обществената поръчка.

Проверява се проект, чиято стойност е нараснала повече от три пъти само за три години. През 2022 г. Община Кърджали е одобрила инвестиционен проект за изграждането на Младежкия център на стойност 2,32 млн. лева. През 2025 г. обаче общината е подписала договор за изпълнението му за 3 738 983 евро без ДДС, или над 7,3 млн. лева.

От договорената сума 1 933 120 евро са средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Именно заради европейското финансиране за случая е уведомена Европейската прокуратура.