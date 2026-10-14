Строят общинска сграда за обучения за бедствия и аварии в "Панчарево"

Васил Терзиев: Новата база ще разшири възможностите на дирекция "Аварийна помощ и превенция"

Кметът на София Васил Терзиев даде начало на строителството на нова двуетажна сграда за нуждите на Дирекция „Аварийна помощ и превенция" (АПП) на учебния полигон „Панчарево". За реализацията на проекта Столична община е осигурила 882 000 евро с ДДС.

Сградата ще включва логистичен склад за специализирана техника и оборудване и конферентна зала за теоретични обучения и съвместна подготовка на деца и ученици, доброволци и аварийно-спасителни екипи. Новата база ще допълни практическите занятия с възможности за теоретична подготовка и ще осигури по-добри условия за съхранение и логистично осигуряване на техниката, необходима за работата на дирекцията.

„Подготовката за бедствия и аварии започва много преди да възникне кризисна ситуация. Тя изисква знания, постоянни тренировки и добра координация между хората, които трябва да действат заедно. Искаме децата да придобиват умения, които могат да им помогнат да се предпазят и да потърсят помощ, а доброволците и аварийно-спасителните екипи да имат условията да се подготвят и да работят ефективно. Инвестицията в тази база е част от усилията ни да изграждаме култура на превенция и готовност за реакция — от ранна възраст до професионалната подготовка на хората, на които разчитаме при бедствия и аварии", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Учебният полигон в Панчарево се използва за практически обучения на деца и ученици от столичните училища, както и за подготовка и тренировки на доброволни формирования и аварийно-спасителни екипи. На специализираните площадки участниците упражняват действия при земетресения, наводнения, пожари и пътнотранспортни произшествия. През 2025 г. около 1500 деца са преминали обучение там.

Подготовката включва не само познаване на рисковете и упражняване на правилните действия, но и умението на различните участници да работят съгласувано. При извънредна ситуация реакцията зависи от готовността на хората да подадат сигнал и да се предпазят, както и от способността на екипите да се координират и да действат навреме. Новата сграда ще разшири възможностите за обучения и съвместни тренировки и ще подпомогне цялостната подготовка за реакция при бедствия и аварии.