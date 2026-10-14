Корабът CHELSEA-3 се откъсна от котвата си и се носи към брега

Корабът ABLE пък е напуснал българската изключителна икономическа зона и е навлязъл в турски води

Повреденият търговски кораб CHELSEA-3 (IMO 9361392), който снощи се откъсна от котвата си в български води по време на силната морска буря, дрейфува преимуществено на юг и се очаква през следващите часове да навлезе в турския морски сектор. Това показват данните от специализирано числено моделиране, проведено от екипа на гражданското сдружение „Да запазим Корал" и споделени във Фейсбук профила на Атанас Русев.

Според изчисленията, направени със системата за анализи OIL_SPILL и валидирани с спътникови AIS данни, морски течения и метеорологични прогнози, плавателният съд няма опасност да заседне или да се блъсне в българския бряг през следващите 48 часа.

На 13 октомври корабът се откъсва от котвената си стоянка под въздействието на силния вятър и морските течения. Съдът започва неконтролируем дрейф в посока юг-югозапад, като развива скорост от около 2 възела и изминава над 27 километра по права линия от първоначалната си позиция. Към 15:14 часа българско време на 14 октомври последната отчетена AIS позиция ситуира кораба на координати 42.590817 градуса северна ширина и 28.196200 градуса източна дължина.

За да се прогнозира движението му, са събрани и обработени 282 реални AIS позиции, съпоставени с данни за морските течения от Copernicus Marine Service и прогноза за вятъра от Open-Meteo. Направени са и сравнителни симулации с утвърдените системи OpenDrift и Leeway. Калибрирането на модела OIL_SPILL с 3 процента въздействие на вятъра върху корпуса показва изключително висока точност, като при контролна проверка спрямо реално наблюдение отклонението е било едва 967 метра след 72 минути движение в бурята.

Според разработения числен модел дрейфът на CHELSEA-3 ще продължи основно на юг. Шест часа след последната позиция корабът ще се измести с около 13 километра, а след 12 часа изместването ще достигне 26 километра. След 24 часа прогнозината позиция е на координати 42.104323 градуса северна ширина и 28.183632 градуса източна дължина, което е на около 54 километра от началната точка. След 48 часа се очаква съдът да се намира на около 100 километра разстояние, достигайки координати 41.695625 градуса северна ширина и 28.274305 градуса източна дължина, с което ще навлезе дълбоко в турската икономическа зона.

При по-неблагоприятен сценарий с по-силно въздействие на вятъра, позицията след два дни може да варира с около 20 километра, което демонстрира високата чувствителност на изоставения плавателен съд към метеорологичните промени.

В анализът се припомня, че CHELSEA-3 е третият проблемен кораб в Черно море за последните дни. Преди него друг плавателният съд - EMIL, е поет своевременно от турската страна непосредствено преди връхлитането на бурята. Корабът ABLE пък е напуснал българската изключителна икономическа зона и е навлязъл в турски води, далеч от сушата.

Ето какво гласи целият анализ:

ТРИ ДРЕЙФУВАЩИ КОРАБА, ЕДНА БУРЯ И ЕДИН МНОГО СЕРИОЗЕН ВЪПРОС,

ще се блъсне ли ударения CHELSEA-3 в бреговете ни?

Нашите морски властимащи хрантутници за щастие имат късмет през последните дни с дрейфуващите кораби в Черно море.

Корабът EMIL беше поет от турската страна и така се отървахме от него непосредствено преди бурята.

Другият проблемен кораб — ABLE (IMO 9001136) — тази нощ, около 01:10 часа, е напуснал българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) и е навлязъл в турската зона, далеч от бреговете.

Но имаме и трети кораб — CHELSEA-3 (IMO 9361392).

След 20:00 часа вчера вечерта корабът се е откъснал от котвата си и е започнал неконтролиран дрейф на юг–югозапад под въздействието на силните ветрове и морски течения, предизвикани от бурята.

Към последното ни AIS наблюдение той вече е изминал приблизително 27 километра по права линия от района, в който е бил закотвен. Движението му се ускорява, като последните отчетени скорости достигат около 2 възела.

Накъде отива този кораб? Ще продължи ли към открито море, или бурята ще го изхвърли на брега? И можем ли изобщо да предвидим това?

Вместо да гадаем, решихме да проверим какво показват действителните данни и числените модели.

CHELSEA-3: Възстановяване на дрейфа и прогноза за следващите 48 часа

Използвахме собствената ни система OIL_SPILL, разработена за анализ и моделиране на морски инциденти, замърсявания и движение на плаващи обекти.

За анализа събрахме и обработихме 282 реални AIS позиции на CHELSEA-3, които позволяват да възстановим действителната му траектория, скоростта и промените в направлението на движение.

Към тях добавихме:

Морските течения от Copernicus Marine Service (CMEMS).

Вятъра от Open-Meteo, включително изменението на посоката и скоростта му през бурята.

Числено моделиране на дрейфа чрез нашия OIL_SPILL модел и сравнителни симулации с OpenDrift и Leeway.

Калибриране и проверка по реалните AIS наблюдения, за да определим кой модел възпроизвежда най-добре движението на кораба.

Моделирането отчита преместването, предизвикано от морските течения, и допълнителното въздействие на вятъра върху корпуса. Изпробвахме различни коефициенти на това въздействие (windage), включително варианти с адаптиране към последните AIS позиции.

И тук идва най-интересното — проверихме дали моделът действително познава.

Разделихме историческата AIS траектория на периоди за калибриране и отделни периоди за проверка. Резултатите показаха, че най-устойчивото представяне засега има нашият OIL_SPILL модел с 3% windage.

При шестчасовата проверка отклонението от действителната AIS позиция беше 1,176 km — практически идентично с резултата на OpenDrift (1,190 km).

След това направихме още една, по-важна проверка.

Изчислихме прогнозна позиция на CHELSEA-3, започвайки от реалното му местоположение в 11:02 UTC на 14 октомври. Когато получихме новите AIS записи, сравнихме прогнозата с действителното положение на кораба в 12:14 UTC.

Резултатът: отклонение само 967 метра след 72 минути движение в бурята.

Това не означава, че моделът има гарантирана точност от един километър за следващите две денонощия. Но показва, че към проверения момент той възпроизвежда реалния дрейф с относително малка грешка.

И така — накъде ще дрейфува CHELSEA-3?

Последната използвана AIS позиция е от 14 октомври 2026 г., 15:14 часа българско време (12:14 UTC):

42.590817° N, 28.196200° E

Според основния ни числен модел движението ще продължи преимуществено в южна посока, с постепенно навлизане към турския сектор на Черно море.

Прогнозата показва:

След 6 часа: около 13 km изместване.

След 12 часа: около 26 km.

След 24 часа: около 54 km, прогнозна позиция 42.104323° N, 28.183632° E.

След 48 часа: около 100 km, прогнозна позиция 41.695625° N, 28.274305° E.

Тези разстояния са спрямо последната използвана AIS позиция, а не общият изминат път от откъсването на котвата.

Проверихме и по-бърз сценарий с по-силно въздействие на вятъра. При него след 48 часа прогнозната позиция се различава с около 20 километра от основната прогноза.

Това добре илюстрира колко чувствително може да бъде движението на един изоставен кораб към промените в бурята.

Ще се блъсне ли в сушата?На този етап моделите показват продължаващ дрейф на юг, но не дават основание да твърдим, че корабът непременно ще заседне през следващите 48 часа.

Предстои допълнителна проверка на прогнозната траектория спрямо бреговата линия, морските дълбочини и газенето на кораба.

Важно е и друго: прогнозата е направена с наличните към момента метеорологични и океанографски данни. При промяна на вятъра, теченията или състоянието на кораба действителното движение може да се отклони съществено от изчисленото.

Затова не представяме прогнозните координати като бъдещи сигурни местоположения, а като резултати от проверен числен модел.

Тъй като CHELSEA-3 продължава да предава AIS, ще можем да сравняваме всяка следваща реална позиция с вече направените прогнози, да измерваме грешката и да актуализираме модела.

Именно това е смисълът на подобна система: не просто да нарисуваме стрелка върху картата, а да използваме сателитни наблюдения, реални корабни траектории, метеорологични и океанографски данни, за да получим обоснована оценка за движението и риска.

А въпросът към отговорните институции остава: разполагат ли те с подобна оперативна оценка на дрейфа на изоставените кораби и какви действия предприемат, ако прогнозната траектория покаже опасност от засядане или замърсяване? Или си траем до последно, а като се случи се правим че времето било лошо.

Анализ: OIL_SPILL — AIS траектории, Copernicus Marine Service, Open-Meteo, числено моделиране и проверка спрямо действителни наблюдения.

Прогнозата е валидна към последната използвана AIS позиция от 14.10.2026 г., 12:14 UTC, и подлежи на актуализация.