Кандидатът за президент и бивш служебен премиер Андрей Гюров алармира за липсата на конкретни правителствени мерки срещу повсеместното поскъпване на живота и предупреждава, че затруднените транспортни връзки застрашават конкурентоспособността на българските фирми, работните места и доходите на хората.

„Прехраната на хората е въпрос на национална сигурност. Тя е част от нея и е крайно време това да се осъзнае от държавата, която се държи като враг на по-добрите доходи на нацията.“ Това заявява кандидатът за президент Андрей Гюров в позиция за състоянието на българската икономика, цените на основните стоки и рисковете пред транспортната свързаност на страната.

„Няма човек, който да не го е усетил по джоба си“, подчертава Гюров. Той поставя във фокуса на позицията си разходите за гориво и основни храни - мляко, яйца, месо и зеленчуци — и отражението на поскъпването върху ежедневието на хората. Според Гюров състоятелна реакция срещу натиска върху семейните бюджети липсва. Именно затова президентът трябва да постави проблема пред институциите, да настоява публично за конкретни мерки от правителството и да следи какво се предприема.

България се затваря от всички страни

„България се затваря от всички страни“, предупреждава Гюров. Той обръща внимание на нарастващите рискове за търговското корабоплаване в Черно море, а наред с това два ключови железопътни маршрута към Сърбия и Румъния са изправени пред пълно затваряне за поне 6 месеца. По предварителни данни на транспортното ведомство затварянето на участъка Ниш–Димитровград е предвидено за около 200 дни, считано от септември 2026 г., а прекъсването на движението по направлението Гюргево Север-Русе за периода от април до декември 2027 г. И в двата случая планираните ограничения надхвърлят половин година.

„Това е огромен проблем за цялата българска икономика, която на практика влиза в изолация“, заявява Гюров. Той подчертава мащаба на залога: четирима от всеки десет заети в България работят в преработващата промишленост, търговията и транспорта - близо 1,2 милиона души според средногодишните данни на НСИ за 2025 г.

„Ако транспортът трябва да заобикаля, стоката пътува по-дълго. Ако пътува по-дълго, струва повече. Ако струва повече, българските фирми стават по-неконкурентни. А когато фирмите губят поръчки, под риск са работните места и доходите на хората в условия на повишаващи се цени“, посочва кандидатът за президент.

Гюров предупреждава още и за дългосрочните последици: когато една компания веднъж премести маршрута си през друга държава, не е сигурно, че впоследствие ще се върне. Така България може постепенно да бъде заобикаляна от търговията, без някой да алармира за това. Президентът трябва да говори за тези рискове и да изисква бързи и ефективни решения.

Къде е държавата?

На фона на ръста на цените на основните стоки, който определя като непоносим, Гюров поставя въпросите: „Защо никой не прави нищо да спре това и защо държавата ми се държи като мащеха към хората си?“

„Българската държава мълчи. Докато управлението на Румен Радев поставя под въпрос европейската посока на България, а Илияна Йотова продължава да подкрепя този курс, страната ни рискува да остане в периферията на Европа - далеч от инвестициите, търговските маршрути и възможностите за по-високи доходи при растящи цени“, заявява той.

Като допълнителен предупредителен сигнал Гюров посочва понижената прогноза на Световната банка за икономическия растеж на България през 2027 г. - от 2,9% на 2,6%. Той поставя намалените очаквания за страната на фона на прогнозирания икономически растеж в региона. Според него растящите цени поставят доходите на хората под натиск, а несигурността за бъдещето им се увеличава. „Това трябва да спре незабавно и да обърнем тенденцията на обедняване и изолация“, настоява Гюров.

„Връзката, която трябва да видим, е: по-труден транспорт означава по-скъп бизнес; по-скъп бизнес означава по-малко инвестиции и по-несигурни работни места. По-малко доходи и по-високи цени означават отсъствие на грижа за нашия народ“, подчертава кандидатът за президент.

В заключение Андрей Гюров поставя въпросите, на които държавата дължи не само отговори, но и реални действия за хората: „Какво правите, за да остане България свързана, конкурентна и част от големите търговски маршрути на Европа? И по-важното: какви са реалните мерки, които хората ще започнат да усещат веднага, а не да бъдат поредното замазване на очите от телевизора? Кога ще се видят резултатите, заради които народът ви е избрал?“