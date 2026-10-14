Македонският здравен министър: Ива Михайлова се изплаши от българските лекари и избяга в България

Странно обяснение за бягството на Ива Михайлова в България даде днес здравният министър на РС Македония Сашо Клековски. Той смята, че Ива Михайлова е избягала преди в РС Македония да пристигне екип от български лекари, които да я прегледат.

"Мисля, че бягството се дължи на пристигането на българския екип лекари тук. Те е трябвало да проверят твърденията на лицето заедно с македонските лекари. Мисля, че тогава нещата щяха да излязат наяве каквито са. Ще пътувам до София, със сигурност ще говоря с тяхното министерство по въпроса. Защото на практика няма здравен случай", казал Клековски.

23-годишната Ива Михайлова, която има македонско и българско гражданство, е подсъдима в Кочани за катастрофа с починал. Тя има здравословен проблем, но съдът отказва да я пусне да се лекува в България, каквато препоръка са издали македонски лекари. Михайлова има забрана да напуска РС Македония, като са й отнети двата паспорта. В понеделник тя изненадващо се появи в София заедно с адвоката Николай Димитров и постъпи за прегледи в "Пирогов". Двамата обясниха, че са преминали през официален граничен пункт. Проверка обаче в граничните системи на РС Македония и България установила, че няма регистрирано напускане и съответно влизане през гранични пунктове.

Македонските власти издадоха във вторник международна заповед за арест за Ива Михайлова по искане на съда в Кочани.

Министърът на външните работи Тимчо Муцунски, по време на неотдавнашно посещение в София, заяви по повод случая „Михайлова", че Македония е готова да позволи на български медицински специалисти да посетят и да се запознаят със здравословното състояние и лечението на Ива Михайлова.

Пред електронното издание "Слободен печат" пък говори лекарят, който е препоръчал лечение на Ива Михайлова в България. Д-р Иван Барбов от Университетската клиника за неврология обяснил, че момичето е ходило няколко пъти на прегледи при него, но не му е споделяла, че срещу нея се води дело и той не се чувствал отговорен за нейното бягство. Тя имала само българско здравно осигуряване, заради това той е препоръчал да се лекува в България.

Предложил й терапия с баклофенова помпа или дуодопа помпа. "Този метод изисква малка хирургическа интервенция, помпата се имплантира подкожно Тези методи на лечение не се прилагат в нашата държава и затова предлагам лечение в някоя от съседните страни като България или Турция", е написал в становището си неврохирургът, но то не бе взето предвид от съда.

В социалните мрежи вчера лекарят е пуснал пост: "Аз само лекувам пациенти, не съм пуснал никого да избяга..."

В медии в РС Македония бяха публикувани клипове от заведение в Кочани, където за последно е видяна Ива Михайлова в събота вечерта в компанията на младеж. Дни по-рано пък е търсила превоз до България в групи за споделено пътуване в социалните мрежи, твърдят скопски медии.