Съдът в Стара Загора остави в ареста мъж, обвинен за убийство

Окръжният съд в Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 48-годишния И. Й., на който е повдигнато обвинение за това, че на 11.10.2026 г. в Стара Загора,умишлено е умъртвил 63-годишен мъж, съобщиха от съда.

Съставът счете, че от събраните на този етап доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършител на престъплението, за което е започнато досъдебното производство. Същевременно, видно от справката за съдимост, И. Й. е осъждан многократно. Съдът, съобразявайки тежестта и характера на престъплението, неговата спецификата и обстоятелството, че обвиняемият води скитнически начин на живот и не е трудово ангажиран, прие, че съществува опасност той да се укрие, за да избегне предвидената в закона наказателна отговорност.

Въз основа на събраните по делото доказателства за личността на обвиняемия, установени на фона на високата степен на обществена опасност на престъплението, съдът намери, че са налице достатъчно данни за наличие на основателна опасност да извърши и друго престъпление, поради обстоятелството, че разследването е в своята съвсем начална фаза и тепърва предстои извършване на процесуално следствени действия по него.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в 3-дневен срок.