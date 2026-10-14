Арестуваният в Испания инфлуенсър Стоян Колев се прибра в България (Видео)

Кадри от завръщането му бяха публикувани в официалните му социални мрежи

Арестуваният в Испания инфлуенсър Стоян Колев кацна в България. 39-годишният мъж беше екстрадиран, след като чуждите власти уважиха искането за връщането му у нас. Видео от завръщането му беше публикувана на официалния му профил в Инстаграм.

Той ще отговаря по 3 обвинения, като трябва да застане пред Районния съд в Пазарджик на 10 ноември.

Края на август Колев, който беше под домашен арест тогава, избяга и наруши наложената му мярка. Той се похвали с незаконните си действия с живо излъчване в ТикТок, докато полицията го издирваше. Въпреки че има гривна за проследяване на крака, тя не предавала сигнал къде се намира. Известно време полицията го издирваше, а накрая с помощта на испанските власти, той беше заловен в хотел във Валенсия. Испанският арест също беше сниман на живо в профила му в ТикТок.

Колев беше задържан на 16 юни т. г. след подаден сигнал, че на магистралата в района на община Септември лек автомобил "Ауди" криволичи по пътното платно. Малко по-късно колата е била спряна от служители на Областната дирекция на МВР в Пазарджик, които са установили, че водачът е известният в социалните мрежи Стоян Колев. В подадения сигнал е било посочено, че от люка на автомобила се е виждало оръжие. При извършената проверка е установено, че това е пневматична пушка. На място е бил извършен тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества, като е отчетено, че 39-годишният мъж е управлявал автомобила след употреба на кокаин. Той е дал и кръвна проба за изследване, която също се оказа положителна.