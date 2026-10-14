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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23733767 www.24chasa.bg

Закопчаха рецидивист, извършил 58 престъпления във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

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Полицията провери близо 700 души, над 720 автомобила и 85 адреса при акция срещу купуването на гласове и битовата престъпност

Специализирана полицейска операция срещу престъпленията против политическите права на гражданите и битовата престъпност започна тази сутрин на територията на Варненска област.

В хода на акцията служителите на Областната дирекция на МВР във Варна са проверили близо 700 души, над 720 автомобила и 85 адреса, за които има данни за евентуални нарушения на изборното законодателство.

Съставени са 130 акта за административни нарушения по Закона за движението по пътищата и 49 предупредителни протокола по Закона за МВР. До момента са образувани шест досъдебни и пет бързи производства, а регистрираните престъпления са 13.

В ранните часове на деня е задържан мъж от криминалния контингент в областта, установен като извършител на 58 престъпления. Справка в полицията показва, че той е изтърпявал пет пъти наказание „лишаване от свобода", като последно е освободен от затвора преди два месеца.

Мъжът има 30 криминалистически регистрации за грабежи, кражби, престъпления, свързани с наркотици, и други деяния, по които са му повдигнати обвинения.

От полицията напомнят, че гражданите могат да подават сигнали за нарушения и евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон 052/615166.

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