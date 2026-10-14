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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23733794 www.24chasa.bg

ГДО конвоира до България обвиняемия Стоян Колев в тясна координация с Мадрид

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Днес в 14:30 ч. българско време Главна дирекция „Охрана" (ГДО) към министъра на правосъдието осъществи предаване на българския гражданин Стоян Колев от Кралство Испания на Република България във връзка с издадената Европейска заповед за арест (ЕЗА) по наказателно дело от общ характер на Районен съд – Пазарджик.

В ГДО беше получено съобщение от бюро „СИРЕНЕ" – Испания по каналите на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество" – МВР, относно допуснатото предаване на лицето. Процедурата се състоя на летище „Адолфо Суарес – Мадрид-Барахас" в 10:00 ч. испанско време. След приемането му от служителите на Главната дирекция бяха предприети необходимите действия за конвоирането му до Република България. Лицето беше транспортирано при спазване на установените изисквания и при осигурени необходимите мерки за сигурност.
Операцията беше реализирана в рамките на предварително планирани и прецизно организирани действия, осъществени в тясна координация между Главна дирекция „Охрана" към министъра на правосъдието и компетентните български и испански партньорски институции.

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