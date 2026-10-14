Издигат с дарения паметник на хан Аспарух в „Аспарухово"

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Министерството на културата одобри проекта за поставяне на монумент на канас ювиги Аспарух във варненския район „Аспарухово". Това съобщи районната администрация, след като инициативата получи подкрепата и на Общинския съвет във Варна.

Паметникът ще бъде разположен на избраното от районната администрация място – в близост до пасарелката в центъра на квартала.

Автор на скулптурната композиция е доц. Николай Нинов. Скулптурата е моделирана от Ивайло Иванов, а историческата част е консултирана от Милен Петров. Автор на проекта е арх. Стоян Петков.

Зад инициативата стои сдружение „Тук ще бъде България", обединяващо граждани, които финансират изграждането със собствени средства и дарения.

За съгласуването на проекта съдействие е оказал министърът на културата Евтим Милошев. Проектът е бил представен пред Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства към Министерството на културата с председател проф. Христо Харалампиев.

Сред дарителите и участниците в инициативата са Светозар Гигов, Йордан Николов – кмет на район „Аспарухово" в периода 2011–2015 г., Томина Томова, Мария Гигова, Христо Дамянов, Юлиян Арнаудов, Таня Полименова, Севдалин Спасов, Тихомир Дамянов и Васил Василев.

Благодарности за съдействието са отправени и към областния управител на Варна Марио Смърков, както и към общинските съветници, подкрепили инициативата.

Очаква се монументът да се превърне в знаково място за район „Аспарухово" и да допринесе за съхраняването на историческата памет и предаването на българското наследство на следващите поколения.