В Казанлък не са съгласни с проекта за новото разписание на влаковете, искат промяна за два от тях

Общинският съвет в Казанлък подкрепи предложението на кмета Галина Стоянова за защита на пж-удобното железопътно обслужване на жителите на общината във връзка с проекта на Графика за движение на влаковете за 2027 г., съобщиха от общинския пресцентър.

С приетото решение се настоява за преразглеждане на часа на обратния влак № 4632 от Пловдив за Русе, предвиден да отпътува в 13:15 часа. С цел да се запази възможността за пълноценно еднодневно пътуване,. местният парламент настоява връщането от Пловдив да бъде около 16:00 ч. или не по-рано от този час.

Подкрепа получи и искането за преразглеждане на разписанието на пътническия влак от Казанлък за Сливен, чието отпътуване в проекта е изместено от 13:23 ч. на 18:12 ч. Промяната може да затрудни учениците, които използват железопътния транспорт.

С решението кметът Галина Стоянова е упълномощена да изпрати позицията на общинския съвет до Министерството на транспорта и съобщенията, до ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", до Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и железопътния превозвач с искане за писмен отговор.