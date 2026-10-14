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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23734085 www.24chasa.bg

Изпълнителният зам.-председател на Еврокомисията се срещна с делегацията на ДПС в Брюксел

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снимка: ДПС

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито прие делегацията на ДПС в Брюксел.

По време на срещата бяха обсъдени бъдещето на европейската кохезионна политика, необходимите реформи и възможностите за близко сътрудничество между експертите на ДПС, местните власти, сдружение "Толерантност" и екипите, работещи по модерната кохезионна политика на ЕС, информират от партията. 

Обсъдени бяха новият подход, новата архитектура и новите цели на кохезионната политика.

Искра Михайлова, заместник-председател на ДПС и на ПГ на ДПС изрази пълната подкрепа към инициативата на Европейската комисия - "Правото да останеш", по която предстоят бъдещи срещи и съвместна работа с местните власти.

снимка: ДПС
снимка: ДПС
снимка: ДПС
снимка: ДПС
снимка: ДПС
снимка: ДПС

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