Откриха огнище на шарка по овцете и козите в Петрово

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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи първично огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Петрово, община Стара Загора.

В стопанството се отглеждат 72 дребни преживни животни. Собственикът сам е подал сигнал до ветеринарните власти, след като забелязал клинични признаци на заболяването, и е оказал пълно съдействие при предприетите действия, съобщават от агенцията.

Около огнището е определена 5-километрова защитна зона, която обхваща селата Бъдеще, Калояновец, Ловец, Памукчии и Петрово от община Стара Загора, както и село Ястребово от община Опан.

Въведена е и 20-километрова надзорна зона, включваща населени места от областите Стара Загора и Хасково.

В община Гълъбово, област Стара Загора, в зоната попадат селата Великово и Разделна.

От община Опан са включени селата Бял извор, Бяло поле, Венец, Княжевско, Кравино, Опан, Пъстрен, Средец, Столетово и Тракия.

В община Раднево надзорната зона обхваща Боздуганово, Диня, Землен, Ковач, Коларово, Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне и Трънково.

В община Стара Загора в списъка попадат град Стара Загора и селата Арнаутино, Богомилово, Воденичарово, Горно Ботево, Еленино, Елхово, Загоре, Калитиново, Кирилово, Козаревец, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Преславен, Пряпорец, Ракитница, Самуилово, Стрелец, Сулица, Християново, Хрищени и Яворово.

От община Чирпан са включени селата Винарово, Гита, Димитриево, Малко Търново, Могилово, Осларка, Свобода и Яздач.

В област Хасково надзорната зона обхваща селата Здравец и Странско от община Димитровград.

БАБХ е предприела мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство.

Шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората, но разпространението ѝ може да доведе до значителни икономически щети.