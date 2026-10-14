Задържаха четирима за дрога в Севлиево

Четирима са задържани при специализирана полицейска операция на територията на община Севлиево. Тя бе насочена към превенция на нарушения, свързани с изборното законодателство, противодействие на битовата престъпност и престъпленията, свързани с дрога, установяване на обявени за общодържавно издирване, извършване на проверки по Закона за гражданската регистрация и подобряване на пътната безопасност. Това съобщиха от ОДМВР - Габрово.

В хода на акцията криминалисти са извършили претърсвания на четири адреса, при които са намерени и иззети близо 120 грама марихуана и метамфетамин. Образувани са досъдебни производства.

Досъдебно производство е образувано и срещу мъж, съпричастен към кражба на два мотоциклета.

При проверка на търговски обект са намерени и иззети дрехи, обозначени със знаци на защитени търговски марки.

Проверени са 120 моторни превозни средства и 145 лица, съставени са 2 акта и са наложени 28 глоби с фиш.

В операцията участваха служители на ОДМВР-Габрово и екипи на Зонално жандармерийско управление-Плевен.