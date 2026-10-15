Първият сняг в Родопите не създаде хаос по пътищата, но останаха тревогите за достъпа до Пампорово

Ако няма обжалване на обществената поръчка, строежът на моста над свлачището може да започне, осигурено е финансирането, каза областният управител Георги Пепеланов

Мокър сняг валя в района на проходите Превала и Рожен, както и в курорта Пампорово. Валежите са слаби, а снегът не се задържа върху пътните платна и не създаде затруднения в движението. В Пампорово вече се е образувала снежна покривка.

Засега снеговалежът не доведе до сериозни проблеми по пътищата.

Ситуацията обаче остава тревожна заради затворения от май основен път

Смолян – Пампорово, засегнат от свлачище. При по-интензивни снеговалежи проходите Превала и Рожен се затварят за почистване, което може сериозно да затрудни транспортния достъп до областта.

Дългоочакваната обществена поръчка за изграждане на мостово съоръжение по пътя Смолян – Пампорово вече е обявена. Крайният срок за подаване на оферти е 26 октомври 2026 г. Проектът предвижда изграждането на мост с дължина около 108 метра и габарит 12 метра, който да осигури трайно решение на проблема с пропадналия пътен участък. Прогнозната стойност на поръчката е 9 млн. евро, а максималният срок за изпълнение на инженерингa е 550 календарни дни. Въпреки това властите очакват кандидатите да предложат по-кратки срокове предвид сериозността на ситуацията. Пампорово осъмна със снежна покривка около 2 см. СНИМКА: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

„При липса на обжалване и успешно приключване на процедурата строителните дейности ще могат да започнат, тъй като необходимият финансов ресурс е осигурен. Конкретният срок ще зависи и от избрания изпълнител, който трябва да оцени условията на терена и да съобрази работата си със специфичните зимни условия в областта", заяви областният управител Георги Пепеланов.

По думите му обходният път над свлачището е изпълнил успешно предназначението си през летните месеци. В момента се подготвя план за използването му през предстоящия зимен сезон. До края на седмицата се очаква да бъде взето окончателно решение за организацията на движението по трасето.

Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви, че е изпратил писмо до регионалния министър

Иван Шишков и премиера Румен Радев с конкретни искания за осигуряване на средства за цялостно асфалтиране на аварийния обходен път и/или изграждане на обход под свлачището, за който вече е представен идеен проект.

Сред предложенията е и въвеждането на организация на движението с подкрепата на държавата – чрез светофарна уредба или реверсивно движение. Целта е да се осигурят нормална проходимост и достъп до курорта през зимния сезон.

Мелемов припомни, че община Смолян е вложила 207 604 евро в аварийните дейности и ремонта на обходния път, въпреки че не е разполагала с приет бюджет. По думите му средствата все още не са възстановени от държавата.