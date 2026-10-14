Заловиха в капан едно от трите мечета, убили 21 кокошки в село Гьоврен

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Малко мече е уловено тази сутрин в капан в девинското село Гьоврен. Животното е попаднало в един от петте капана, поставени преди около 10 дни в района на селото.

„Мечето бе транспортирано към природния резерват „Кормисош", съобщи кметът на Гьоврен Снежана Чавдарова.

Местните жители очакват скоро в някой от останалите капани или в двете клетки да попаднат и другите две мечета, които обикалят улиците на селото от средата на м. септември. Животните търсят храна около контейнерите за смет и все по-често навлизат във вътрешността на населеното място.

В началото на октомври мечетата нападнали кокошарник и убили 21 кокошки. По думите на Чавдарова, освен загубата на домашните птици, те не са причинили други щети.

Според местните жители мечетата са на около две години и наскоро са се отделили от майка си. Камери за видеонаблюдение са заснели животните да се движат по улиците, включително в района над кметството.

Местни младежи се опитали да прогонят едно от мечетата, като използвали силен шум. Част от тях били с тротинетки.

Заради зачестилите посещения на дивите животни Държавното горско стопанство – Триград сформирало дежурни екипи с участието на представители на горското стопанство, полицията и екоинспекцията.

След множество сигнали до Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Смолян на 6 октомври министърът на земеделието и храните Пламен Абровски посетил село Гьоврен и се срещнал с местните жители. На срещата било взето решение мечките да бъдат уловени с капани.