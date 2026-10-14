Прекратиха издирването на моряци от поразения кораб "HS Dignity", времето се влоши

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Прекратиха операцията по издирване и спасяване на моряци от поразения в Черно море кораб "HS Dignity". Официалният ѝ край е обявен в 15:00 ч., става ясно от съобщение на сайта на министерството на транспорта и съобщенията.

Оттам напомнят, че 10:30 ч. сутринта в сряда операцията беше подновена, като районът беше обследван с кораб на Военноморските сили.

В 14:30 ч. действията били преустановени заради рязко влошаване на метеорологичните условия. Силен вятър от север-североизток с пориви до 72 км/ч, намалена видимост заради валежите и вълнение от 5 бала наложили прекратяването на операцията.

Операция по издирване имаше и вчера, но беше прекратена в 18 ч. заради настъпването на тъмната част от деня, сложната метеорологична обстановка и след 16-часова непрекъсната продължителност на спасителните и координирани действия.

В обследването на районите взеха активно участие 9 кораба и 2 хеликоптера, както и преминаващите в близост до района плавателни средства.

Всички преминаващи през района плавателни съдове се уведомяват с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение.

Моторният кораб „HS Dignity" беше поразен в ранните часове на 13 октомври. Ударен беше и корабът CHELSEA 3. И двата кораба бяха ударени в прилежащите териториални води на България, съответно на около 17 и 15 мили от брега.

От кораба CHELSEA 3 бяха спасени всички 15 моряци - 7 украинци и 8 азербайджанци. Докато приключвала смяната на граничните полицаи, е постъпил сигнал за втория кораб - HS Dignity, на 15 мили от брега край Крапец.

На неговия борд е имало 16 души. Корабът е потънал изключително бързо, което значи мощна атака с надводни дронове, обясни министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Петима от моряците - бедстващи във водата върху различни предмети, са спасени от преминаващи наблизо търговски кораби. Граничният катер бил изпратен да ги прибере. Екипажът на HS Dignity е от сирийски граждани и трима египтяни. Издирването на останалите продължава.