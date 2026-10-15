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Нова система за сметоизвозване „Норд" вече работи в Пазарджик

Диана Варникова

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Нов камион мие улиците в Пазарджик.

Градът разполага с най-новата и модерна клетка за депониране на неопасни отпадъци

Нова система за сметоизвозване "Норд" се въвежда поетапно в Пазарджик от няколко месеца. Модернизацията цели да направи процеса по събиране на отпадъците по-бърз и по-безопасен за жителите. С помощта на нови контейнери и специализирани автоматизирани камиони събирането на отпадъци ще става по-ефективно. Община Пазарджик обяви началото на модернизацията още през февруари, когато започна поетапното въвеждане на контейнери „Норд" от изцяло ново поколение. Инвестицията включва значително количество нова техника: 380 броя контейнери тип „Норд" с вместимост 2200 и 3000 литра, 850 броя метални контейнери с обем 1100 литра и 3000 броя кофи с вместимост 240 литра.

Освен съдовете за отпадъци поетапно пристига и останалата почистваща техника, включително сметосъбиращи камиони, автометачни и миещи машини, които веднага се въвеждат в експлоатация. Специализираната техника е проектирана така, че събирането на отпадъците да се извършва с минимална човешка намеса, което повишава скоростта и безопасността на услугата.  

Новата система за почистване на града
Новата система за почистване на града

Нови специализирани сметосъбиращи камиони обслужват съдовете, като целият процес се управлява автоматизирано директно от кабината на водача. Това допринася за по-добра организация на дейностите и намалява риска от инциденти.

„Инвестицията е част от цялостната стратегия на община Пазарджик за подобряване на градската среда, повишаване качеството на комуналните услуги и насърчаване на отговорното отношение към околната среда", коментира кметът Петър Куленски. Той призова гражданите да подходят отговорно и да не оставят отпадъците извън контейнерите.

"Оставените до съдовете отпадъци затрудняват автоматизираното обслужване, създават замърсяване и влошават вида на градската среда

Нека заедно пазим новите контейнери и използваме системата по предназначение. Само с общи усилия можем да направим услугата по-ефективна и да поддържаме Пазарджик чист и подреден", подчерта Куленски. Той отправи молба към всички шофьори – да не паркират пред контейнерите.

„Понякога един автомобил е достатъчен, за да направи обслужването им невъзможно и да забави обслужването по целия маршрут. И когато следващия път видите такъв камион на улицата, зад волана му има човек, който просто върши работата си – всеки ден, контейнер след контейнер, улица след улица. Това също е част от ежедневната работа за по-чист Пазарджик", каза Куленски.

Областният град разполага с най-новата и една от най-модерни клетки за депониране на неопасни отпадъци в България, която бе официално открита на 11 септември. Това е дългосрочно решение, което осигурява необходимата сигурност и устойчивост в ключова сфера като управлението на отпадъците за следващите 12–14 години. Клетка 2 е с капацитет от близо 1 млн. тона и в нея занапред ще се депонират неопасните отпадъци не само на Пазарджик, но и на общините Велинград, Пещера, Батак, Септември, Брацигово, Белово, Лесичово и Ракитово.  

Кметът на Пазарджик Петър Куленски (в средата) заедно с колегите си от другите общини откриват Клетка 2 в регионалното депо за отпадъци.
Кметът на Пазарджик Петър Куленски (в средата) заедно с колегите си от другите общини откриват Клетка 2 в регионалното депо за отпадъци.
В града са разположени контейнери за строителни и едрогабаритни отпадъци.
В града са разположени контейнери за строителни и едрогабаритни отпадъци.

Новото съоръжение надгражда инфраструктурата на Клетка 1 и е оборудвано със съвременни системи за изолация, отвеждане и управление на инфилтрата, контрол на образуваните газове и мониторинг на подземните води. Клетка 2 е изградена в съответствие с действащите български и европейски технически изисквания и е част от цялостната регионална система за управление на отпадъците.

Това е инвестиция с дългосрочен ефект – в сигурността, устойчивостта и по-доброто управление на отпадъците в региона.

Облагородяват се зелените площи в града

С началото на есента община Пазарджик стартира ежегодното облагородяване на зелените площи в града. След като през миналата година това бе направено в "Градската градина", парк "Стадиона", парк "Възраждане" и зелените пространства около площад "Константин Величков" и Младежкия дом, тази година ще бъдат облагородени площите в парка на Минералната баня, парка пред катедралния храм "Успение богородично" и парка на ул. "Стефан Караджа" и "Пловдивска".

Дейностите включват премахване на опасните дървета, окастряне на сухите клони и оформяне на короните на дърветата, премахване на бръшлян и други плевелни видове, които задушават дърветата. Ще бъдат обработени тревните площи и засети нови такива с райграс. Ще се засадят нови дървета, цветя и храстовидна растителност.  Ще бъдат ремонтирани пейките, зоните за отдих и осветителните тела, както и ще бъде изградена нова поливна система в Градската система.

Кметът благодари на служителите на Общинското предприятие „Чистота" в направление "Озеленяване", които до края на годината ще положат наистина огромен труд, за да имат жителите и гостите на града една по-зелена и по-цветна пролет.

Нов камион мие улиците в Пазарджик.
Новата система за почистване на града
Кметът на Пазарджик Петър Куленски (в средата) заедно с колегите си от другите общини откриват Клетка 2 в регионалното депо за отпадъци.
В града са разположени контейнери за строителни и едрогабаритни отпадъци.

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