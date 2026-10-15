Нова система за сметоизвозване „Норд" вече работи в Пазарджик

Градът разполага с най-новата и модерна клетка за депониране на неопасни отпадъци

Нова система за сметоизвозване "Норд" се въвежда поетапно в Пазарджик от няколко месеца. Модернизацията цели да направи процеса по събиране на отпадъците по-бърз и по-безопасен за жителите. С помощта на нови контейнери и специализирани автоматизирани камиони събирането на отпадъци ще става по-ефективно. Община Пазарджик обяви началото на модернизацията още през февруари, когато започна поетапното въвеждане на контейнери „Норд" от изцяло ново поколение. Инвестицията включва значително количество нова техника: 380 броя контейнери тип „Норд" с вместимост 2200 и 3000 литра, 850 броя метални контейнери с обем 1100 литра и 3000 броя кофи с вместимост 240 литра.

Освен съдовете за отпадъци поетапно пристига и останалата почистваща техника, включително сметосъбиращи камиони, автометачни и миещи машини, които веднага се въвеждат в експлоатация. Специализираната техника е проектирана така, че събирането на отпадъците да се извършва с минимална човешка намеса, което повишава скоростта и безопасността на услугата. Новата система за почистване на града

Нови специализирани сметосъбиращи камиони обслужват съдовете, като целият процес се управлява автоматизирано директно от кабината на водача. Това допринася за по-добра организация на дейностите и намалява риска от инциденти.

„Инвестицията е част от цялостната стратегия на община Пазарджик за подобряване на градската среда, повишаване качеството на комуналните услуги и насърчаване на отговорното отношение към околната среда", коментира кметът Петър Куленски. Той призова гражданите да подходят отговорно и да не оставят отпадъците извън контейнерите.

"Оставените до съдовете отпадъци затрудняват автоматизираното обслужване, създават замърсяване и влошават вида на градската среда

Нека заедно пазим новите контейнери и използваме системата по предназначение. Само с общи усилия можем да направим услугата по-ефективна и да поддържаме Пазарджик чист и подреден", подчерта Куленски. Той отправи молба към всички шофьори – да не паркират пред контейнерите.

„Понякога един автомобил е достатъчен, за да направи обслужването им невъзможно и да забави обслужването по целия маршрут. И когато следващия път видите такъв камион на улицата, зад волана му има човек, който просто върши работата си – всеки ден, контейнер след контейнер, улица след улица. Това също е част от ежедневната работа за по-чист Пазарджик", каза Куленски.

Областният град разполага с най-новата и една от най-модерни клетки за депониране на неопасни отпадъци в България, която бе официално открита на 11 септември. Това е дългосрочно решение, което осигурява необходимата сигурност и устойчивост в ключова сфера като управлението на отпадъците за следващите 12–14 години. Клетка 2 е с капацитет от близо 1 млн. тона и в нея занапред ще се депонират неопасните отпадъци не само на Пазарджик, но и на общините Велинград, Пещера, Батак, Септември, Брацигово, Белово, Лесичово и Ракитово. Кметът на Пазарджик Петър Куленски (в средата) заедно с колегите си от другите общини откриват Клетка 2 в регионалното депо за отпадъци. В града са разположени контейнери за строителни и едрогабаритни отпадъци.

Новото съоръжение надгражда инфраструктурата на Клетка 1 и е оборудвано със съвременни системи за изолация, отвеждане и управление на инфилтрата, контрол на образуваните газове и мониторинг на подземните води. Клетка 2 е изградена в съответствие с действащите български и европейски технически изисквания и е част от цялостната регионална система за управление на отпадъците.

Това е инвестиция с дългосрочен ефект – в сигурността, устойчивостта и по-доброто управление на отпадъците в региона.

Облагородяват се зелените площи в града

С началото на есента община Пазарджик стартира ежегодното облагородяване на зелените площи в града. След като през миналата година това бе направено в "Градската градина", парк "Стадиона", парк "Възраждане" и зелените пространства около площад "Константин Величков" и Младежкия дом, тази година ще бъдат облагородени площите в парка на Минералната баня, парка пред катедралния храм "Успение богородично" и парка на ул. "Стефан Караджа" и "Пловдивска".

Дейностите включват премахване на опасните дървета, окастряне на сухите клони и оформяне на короните на дърветата, премахване на бръшлян и други плевелни видове, които задушават дърветата. Ще бъдат обработени тревните площи и засети нови такива с райграс. Ще се засадят нови дървета, цветя и храстовидна растителност. Ще бъдат ремонтирани пейките, зоните за отдих и осветителните тела, както и ще бъде изградена нова поливна система в Градската система.

Кметът благодари на служителите на Общинското предприятие „Чистота" в направление "Озеленяване", които до края на годината ще положат наистина огромен труд, за да имат жителите и гостите на града една по-зелена и по-цветна пролет.