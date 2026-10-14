2 г. затвор за рецидивист, откраднал 39 хил. евро от къща в Кюстендил

2 г. ще лежи в затвора рецидивист, откраднал 39 хил. евро от къща в Кюстендил. Районен съд - Кюстендил наложи ефективно наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години, по отношение на Г. Г., който вече е осъждан, и се призна за виновен в кражба на парична сума, часовник и пръстен, на обща стойност 38 985.04 евро, от къща в гр. Кюстендил. Престъплението е извършено в условията на повторност.

Съдът, под председателството на съдия Мая Миленкова одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и подсъдимия. Причинените имуществени вреди от престъплението са възстановени.

Подсъдимият се признава за виновен, че на 24.11.2025г. в гр. Кюстендил, от втори етаж на къща, чрез използване на технически средства за безразрушително преодоляване на патронника на вратата /набирачка и натегачка/, като извършител в съучастие с друго неустановено по делото лице, е отнел парична сума в размер на 50 000 лева, с равностойност на 25564.59 евро, както и парична сума в размер на 18000 лева, с равностойност на 9203.25 евро, парична сума в размер на стойност 2000 евро, парична сума в размер на 350 американски долара, с равностойност на 404.04 евро, сребърен мъжки пръстен, както и часовник на обща стойност 38 985.04 евро /76248.11 лева/, като случаят е немаловажен, кражбата е в големи размери, а деянието е извършено повторно.

Г. Г. е бил осъден с влязло в сила на 22.02.2022 г. определение по дело на Районен съд Сливница.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Подсъдимият ще изтърпи наказанието „лишаване от свобода" за срок от 2 години при първоначален режим –„строг". Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд Кюстендил в 15-дневен срок. Районен съд Кюстендил потвърди взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „Задържане под стража".