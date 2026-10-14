Държавата дава 4,8 млн. евро за тестове на арената в Бургас преди Евровизия

4,8 млн. евро за тестове на "Арена Бургас" преди "Евровизия" одобри правителството на заседанието си в сряда.

Парите ще са допълнителен трансфер по бюджета на общината. Предназначени са за обезпечаване на подготовката и провеждането на конкурса, включително за организиране на тестово събитие и техническа подготовка на залата.

Бургас беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за домакин на 71-вото издание на конкурса "Евровизия", който ще се проведе през май 2027 г. Конкурсът е платформа за публична дипломация и утвърждаване на авторитета на страната като ключов партньор в европейското културно и медийно пространство. Провеждането му е стратегическа инвестиция с висока възвращаемост за страната домакин.

Реализирането на събитие от такъв мащаб изисква значителна организационна, логистична и техническа подготовка. Международният опит показва, че подготовката и провеждането на конкурса се осъществяват в партньорство между обществената телевизия на държавата домакин, града домакин, както и правителството, което предоставя институционална координация, финансова подкрепа и осигурява сигурността и обществения ред.