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Откриваме посолство в Оман

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Оман СНИМКА: Pixabay

България ще открие свое посолство в Маскат - столицата на Султаната Оман, реши правителството на заседанието си в сряда.

"Решението е важна стъпка за продължаването и стимулирането в дългосрочен план на постигнатото активизиране на двустранните контакти на високо и най-високо ниво между Република България и Султаната Оман. Този акт ще способства за издигане на двустранните отношения на ново равнище, с оглед защитата на интересите на Република България в ключовия регион на Близкия изток", пише в решението на Министерския съвет.

На министъра на външните работи е възложено да уведоми оманската страна за приетото решение по официален път и на последващ етап да предприеме необходимите действия за неговото реализиране.

Оман СНИМКА: Pixabay
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