Да има диагностичен център за лечение на възрастни към детската болница в Бургас, ще решават до дни

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Идеята е на управителя на здравното заведение д-р Благомир Здравков

Детската болница "Света Анастасия" в Бургас ще помага за лечението на пациенти и над 18 г. Това ще стане, ако общинският съвет гласува предложението на управителя на здравното заведение д-р Благомир Здравков за учредяване към нея на Диагностично-консултативен център (ДКЦ) за специализирана извънболнична помощ.

Следващата редовна сесия на общинския съвет ще се проведе на 27 октомври.

Идеята е специалистите в детската болница с капацитета и опита си в съчетание с модерната апаратура, с която разполага здравното заведение, да помагат и на други пациенти.

Помощ в бъдещото ДКЦ може да бъде оказвана по десетки направления,

става ясно от докладната, внесена от д-р Здравков.

"Създаването на ДКЦ "Света Анастасия" при оптимално използване на материалната база и на екипа на детската болница би позволило оптимално капитализиране на инвестициите в лечебното заведение", пише управителят на най-модерната в страната детска болница. Детската болница в Бургас разполага с последно поколение апаратура и висококвалифицирани специалисти.

Той предлага до приключване на процедурата по избор на управител на ДКЦ новото дружество да се представлява от д-р Златин Пенев, лекар със специалност "Ортопедия и травматология" и с дългогодишен опит, включително и в управлението на отделни структури, с доказано добра професионална репутация.

"Изключително високоспециализираната и последно поколение апаратура, както и отличната експертиза на специалистите в детската болница, голяма част от които имат опит в лечението не само на деца, дават възможност за

пълноценно използване на базата на лечебното заведение",

пише в мотивите на управителя на болница "Света Анастасия" за откриването но ДКЦ към нея.

Според него наличието на специалисти в отделните направления, някои от които са дефицитни в региона, би предизвикало интереса на още по-голям брой пациенти от всички възрастови групи.