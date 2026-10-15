В Бургас след раждане бебето, майката и бащата могат да си наемат апартамент в родилното

Новата екстра се предлага срещу заплащане в държавната болница

Държавната УМБАЛ-Бургас, осигури пълен комфорт за родителите в първите дни след раждане на бебето. Отсега нататък детето с майката и таткото получават шанс да бъдат настанени на едно място в уютен болничен апартамент с всички удобства, докато родилката бъде изписана.

В родилното отделение са обособени две нови семейни стаи, които предлагат повече пространство, удобства и уединение в един от най-вълнуващите моменти за всяко семейство. Те са оформени като малки преходни апартаменти. Разполагат с обособен кът за тоалет на бебето, самостоятелно легло за родилката, отделно легло за бащата или друг придружител, както и диван с масичка за почивка.

Помещението е оборудвано с климатик, телевизор и хладилник. Пространството е организирано така, че да съчетава необходимите условия за медицински грижи с удобствата на домашната обстановка.

Идеята на лечебното заведение е майката да има възможност да бъде с близък човек в първите часове и дни след раждането, когато подкрепата е особено важна. Така таткото може не само да сподели радостта от появата на бебето, но и да участва активно в първите грижи за него, обясниха от родилното отделение.

Новите екстри в УМБАЛ се предлагат срещу заплащане. Цената на семейната стая е 75 евро на вечер, за нощувка на придружител се доплащат и 17,20 евро.

Желанието за ползването се заявява пред екипа на родилното отделение при постъпване в болницата или непосредствено след раждането.

Предварителна резервация не е необходима. Стаите се предоставят според наличността на свободни места към момента на заявяването, казаха от болницата.

Средногодишно в УМБАЛ се раждат около 1500 деца. Всяка сряда в родилно отделение се провеждат Дни на отворените врати. Така бъдещите родители могат да разгледат условията, да се запознаят с организацията на работа и да получат отговори на въпросите си за предстоящото раждане.