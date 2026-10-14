Радев отива на двудневната среща на върха на Европейския съвет

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Министър-председателят Румен Радев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 15 и 16 октомври в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Европейските лидери ще обсъдят въпроси, свързани с предизвикателствата пред европейската конкурентоспособност, включително цените на енергията.

Във фокуса на срещата ще бъде Многогодишната финансова рамка за периода 2028 – 2034 г, войната в Украйна, миграцията, процеса на разширяване, ситуацията в Близкия изток и други теми от дневния ред на ЕС.

В рамките на Европейския съвет Радев ще участва в среща на групата „Приятели на кохезията", в прегледа на актуалното състояние на изпълнението на Пътната карта „Една Европа, един пазар", както и в други срещи на европейските държавни и правителствени ръководители.